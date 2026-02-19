Η Κεντρική Τράπεζα ρωτά τους πολίτες για θέματα επενδύσεων και αποταμιεύσεων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διοργανώνει στις 26 Μαρτίου 2026 εκδήλωση με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για τη Ζωή – Ευρωπαϊκός Διάλογος Πολιτών». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε μορφή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, κ. Maria Luís Albuquerque, και του Διοικητή της ΚΤΚ, κ. Χριστόδουλου Πατσαλίδη.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η καταγραφή των απόψεων, των αντιλήψεων και των συναισθημάτων του κοινού σε ζητήματα αποταμίευσης και επενδύσεων, ώστε τα συμπεράσματα να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό, ομάδα εργαζομένων της ΚΤΚ θα πραγματοποιήσει, κατά το διήμερο 24-25 Φεβρουαρίου 2026, έρευνα σε επιλεγμένους χώρους σε διάφορες πόλεις της Κύπρου. Η έρευνα θα είναι πολύ σύντομη, θα συλλέγει μόνο βασικά δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικιακή ομάδα και επαρχία κατοικίας), και θα είναι ανώνυμη, αν το κοινό το επιθυμεί.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι επίσης διαθέσιμο να απαντηθεί ηλεκτρονικά από όσους το επιθυμούν, μέσω ειδικού συνδέσμου που θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ.

Για τον σκοπό αυτό, το κοινό ενθαρρύνεται όπως:

Αφιερώσει περίπου 3 λεπτά για να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο, στην περίπτωση που προσεγγιστεί από άτομα που φέρουν την υπηρεσιακή ταυτότητα της ΚΤΚ. Υπογράψει τη σχετική δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που αποδέχεται τη βιντεογράφηση της συνέντευξης για σκοπούς ετοιμασίας σύντομου βίντεο με στιγμιότυπα από τη διαδικασία των συνεντεύξεων, το οποίο θα προβληθεί κατά την εκδήλωση της ΚΤΚ. Απαντήσει το σχετικό ερωτηματολόγιο μέσω του ειδικού συνδέσμου που θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ. Ο σύνδεσμος θα είναι ενεργός από τις 24 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ζωντανά μέσω του καναλιού της ΚΤΚ στο YouTube, στις 26 Μαρτίου 2026, και ώρα 15:15 - 16:15, καθώς και σε μεταγενέστερο χρόνο σε βιντεοσκοπημένη μορφή.