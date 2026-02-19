Επίσημη τοποθέτηση Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΥ Πάφου για την αλλαγή χρήσης δανείου και διασφάλιση χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων του Δ. Πάφου

Η Δημοτική Ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού Πάφου, σε συνέχεια της δημόσιας συζήτησης που έχει αναπτυχθεί αναφορικά με την αλλαγή χρήσης του δανείου που αρχικά συνδέθηκε με το έργο του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πόλεως Πάφου, καθώς και με αφορμή την επίσημη τοποθέτηση της Δημοτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος Πάφου και σχετικά δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κρίνει αναγκαίο να τοποθετηθεί δημόσια για λόγους πληρότητας, διαφάνειας και ορθής ενημέρωσης των πολιτών.

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση, το δάνειο ύψους €11.797.528 υπογράφηκε στις 10.10.2024 μεταξύ του Δήμου Πάφου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ευνοϊκούς όρους. Η απόφαση για αλλαγή χρήσης του δανείου δεν συνεπάγεται αύξηση του δανεισμού ούτε δημιουργία νέου χρέους για τον Δήμο.

Πρόκειται για τροποποίηση του σκοπού αξιοποίησης του ήδη εγκεκριμένου ποσού, διαδικασία τυπική και προβλεπόμενη από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η συγκεκριμένη επιλογή αποτέλεσε υπεύθυνη και αναγκαία ενέργεια, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παράνομης διπλής χρηματοδότησης του ίδιου έργου.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η πλήρης νομιμότητα των διαδικασιών, καθώς και η προστασία των συμφερόντων του Δήμου και των δημοτών. Σε αντίθεση με όσα παραπλανητικά και αβάσιμα έχουν υποστηριχθεί, η ληφθείσα απόφαση δεν επιβαρύνει τον Δήμο με οποιοδήποτε επιπλέον ποσό.

Αντιθέτως, όπως ρητά καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης, η ρύθμιση αυτή , προστίθεται στην ανακοίνωση, διασφαλίζει επιπρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους περίπου €3.400.000, σε σύγκριση με το αρχικά προϋπολογιζόμενο ποσό συγχρηματοδότησης.

Η επιπλέον αυτή χρηματοδότηση ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης άλλων σημαντικών αναπτυξιακών έργων της πόλης. Αναφορικά με τους ισχυρισμούς περί αιφνιδιασμού του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 16.02.2026, η Δημοτική Ομάδα επισημαίνει ότι αυτοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης ημερομηνίας 09.12.2024 καταγράφεται πλήρης και αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα ζητήματα χρηματοδότησης, τα νέα δεδομένα που είχαν προκύψει και τις διαθέσιμες επιλογές. Τα πρακτικά αυτά επικυρώθηκαν ομόφωνα και χωρίς τροποποιήσεις κατά τη συνεδρίαση της 27.01.2025.

Ο δημόσιος διάλογος για ζητήματα τέτοιας σημασίας οφείλει να βασίζεται στην ακρίβεια, τη θεσμική υπευθυνότητα και την πλήρη αποτύπωση των πραγματικών δεδομένων. Η προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων μέσω αποσπασματικών ή ανακριβών αναφορών δεν συμβάλλει ούτε στην ορθή ενημέρωση των πολιτών ούτε στη συλλογική προσπάθεια για την αναπτυξιακή πορεία της Πάφου σημειώνει η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Πάφου.

Η Δημοτική Ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως η μεγαλύτερη ομάδα εντός του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, συνεχίζει να εργάζεται με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια και την ορθολογική αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, με αποκλειστικό στόχο την προώθηση του δημόσιου συμφέροντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

Σημειώνεται πως η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Πάφου απαρτίζεται από τους Δημοτικούς Συμβούλους Λίνο Τσοκκά, Χουα Τσανγκ, Νίνα Γκαρακλίδου, Γιώργο Δημητριάδη, Γιώργο Πίτρο, Κώστα Ζάμπυρίνη, Ηλία Σατολιά και Κώστα Λοϊζίδη.