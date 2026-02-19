Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Στις 9 Μαρτίου η έναρξη της δίκης του Εκρέμ Ιμάμογλου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο κατηγορητήριο ζητείται για τον Εκρέμ Ιμάμογλου ποινή κάθειρξης από 849 έτη έως 2.430 έτη και 6 μήνες.

Στις 9 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στη Σηλυβρία η δίκη για τον Δήμο Κωνσταντινούπολης, στην οποία περιλαμβάνονται περισσότεροι από 400 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η νέα, μεγάλης χωρητικότητας αίθουσα που κατασκευάζεται στο συγκρότημα των φυλακών Μαρμαρά (τύπου F) στη Σηλυβρία δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης. Κατά συνέπεια, η διαδικασία θα ξεκινήσει στην υφιστάμενη αίθουσα του συγκροτήματος.

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, στην πρώτη φάση της δίκης θα μεταχθούν μόνο οι προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι. Οι κατηγορούμενοι που δεν τελούν υπό κράτηση αναμένεται να παραστούν είτε μετά το Ραμαζάνι είτε σε μεταγενέστερες συνεδριάσεις, εφόσον ολοκληρωθεί η νέα αίθουσα.

Το κατηγορητήριο, το οποίο συντάχθηκε στις 8 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει 143 διαφορετικές πράξεις. Μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, εκβίαση κατά την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος, παρέμβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς, απάτη σε βάρος δημόσιων φορέων, παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παράνομη καταγραφή και διάδοση προσωπικών δεδομένων, εκ προθέσεως ρύπανση του περιβάλλοντος και παραβίαση της δασικής νομοθεσίας.

Στο κατηγορητήριο ζητείται για τον Εκρέμ Ιμάμογλου ποινή κάθειρξης από 849 έτη έως 2.430 έτη και 6 μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα