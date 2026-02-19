Στις 9 Μαρτίου η έναρξη της δίκης του Εκρέμ Ιμάμογλου

Στις 9 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στη Σηλυβρία η δίκη για τον Δήμο Κωνσταντινούπολης, στην οποία περιλαμβάνονται περισσότεροι από 400 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η νέα, μεγάλης χωρητικότητας αίθουσα που κατασκευάζεται στο συγκρότημα των φυλακών Μαρμαρά (τύπου F) στη Σηλυβρία δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης. Κατά συνέπεια, η διαδικασία θα ξεκινήσει στην υφιστάμενη αίθουσα του συγκροτήματος.

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, στην πρώτη φάση της δίκης θα μεταχθούν μόνο οι προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι. Οι κατηγορούμενοι που δεν τελούν υπό κράτηση αναμένεται να παραστούν είτε μετά το Ραμαζάνι είτε σε μεταγενέστερες συνεδριάσεις, εφόσον ολοκληρωθεί η νέα αίθουσα.

Το κατηγορητήριο, το οποίο συντάχθηκε στις 8 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει 143 διαφορετικές πράξεις. Μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, εκβίαση κατά την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος, παρέμβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς, απάτη σε βάρος δημόσιων φορέων, παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παράνομη καταγραφή και διάδοση προσωπικών δεδομένων, εκ προθέσεως ρύπανση του περιβάλλοντος και παραβίαση της δασικής νομοθεσίας.

Στο κατηγορητήριο ζητείται για τον Εκρέμ Ιμάμογλου ποινή κάθειρξης από 849 έτη έως 2.430 έτη και 6 μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ