Χρυσό Μετάλλιο για το Λύκειο Α’ Πάφος στο Παγκύπριο Σχολικό Πρωτάθλημα 2026

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα καλαθόσφαιρας κοριτσιών του  Α'  Λυκείου  Πάφου (Εθνάρχη Μακαρίου) στο Παγκύπριο σχολικό πρωτάθλημα 2026, γράφοντας μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία του σχολείου και της πόλης μας.

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση, οι νεαρές Παφίτισσες  πέτυχαν ένα απίστευτο “buzzer beater” και επικράτησαν με 51-49 απέναντι στο Λανίτειο Λύκειο, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές συγκίνησης και περηφάνιας.

Με πάθος, ομαδικότητα και αγωνιστικό πνεύμα, απέδειξαν ότι η σκληρή δουλειά και η επιμονή οδηγούν στην κορυφή.

Το σχολείο συνεχάρη τα κορίτσια και τους προπονητές τους για τη σπουδαία αυτή επιτυχία!

