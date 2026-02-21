Βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Κυριακή της Απόκρεω, δεν αποκλείεται να χιονίσει στο Τρόοδος – Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Σε περιοχές του εσωτερικού δυνατό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα ορεινά και αργότερα στα νότια, τα ανατολικά και το εσωτερικό, Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι, 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα αυξημένες νεφώσεις αρχικά κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα παραμείνει στα επίπεδα της Κυριακής ενώ την από την Τρίτη αναμένεται μικρή άνοδος, για να κυμανθεί μέχρι την Τετάρτη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές