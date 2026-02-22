Θέση της Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΥ και των Αντιδημάρχων Κονιών και Αγίας Μαρινούδας για τον διαγωνισμό αποκατάστασης διατηρητέων και αλλαγής χρήσης του Δημαρχείου

Η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ και οι Αντιδήμαρχοι Κονιών και Αγίας Μαρινούδας του Δήμος Ιεροκηπίας, με αφορμή τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 17/02/2026 και τα σχετικά δημοσιεύματα, αποσαφηνίζουν τη μειοψηφούσα θέση τους σε σχέση με την προκήρυξη διαγωνισμού που αφορά τα διατηρητέα στο ιστορικό κέντρο Γεροσκήπου και την αλλαγή χρήσης του υφιστάμενου Δημαρχείου.

Επιβεβαιώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει αποφάσεις για αγορές και απαλλοτριώσεις εντός του παραδοσιακού πυρήνα, για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, προς επίτευξη των στόχων της Τοπικής Αρχής και ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης, καθώς και για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών.

Κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση τέθηκαν προς έγκριση τα έγγραφα του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για Εκπόνηση Μελετών, Προκήρυξη Προσφορών και Επίβλεψη Κατασκευής του Έργου Αποκατάστασης και Επαναχρήσης Διατηρητέων Οικοδομών στο Ιστορικό Κέντρο της Γεροσκήπου και Αλλαγής Χρήσης του Υφιστάμενου Δημαρχείου σε Πολιτιστικό Κέντρο».

Ωστόσο, δεν είχε προηγηθεί ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού, ούτε είχε διεξαχθεί ολοκληρωμένη συζήτηση ως προς το περιεχόμενο της μελέτης και τις δημοτικές υπηρεσίες που θα στεγαστούν (όπως κοινωνικές υπηρεσίες, Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας ή χώροι προβολής της ιστορίας της περιοχής).

Παρά τις προσπάθειες για ουσιαστική και συνολική συζήτηση, υπήρξε επιμονή για έγκριση των εγγράφων ως είχαν. Επιπρόσθετα, τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν κρίθηκαν ελλιπή και με πρόχειρους όρους, χωρίς κτιριολογική μελέτη και χωρίς τεκμηριωμένη κοστολόγηση του έργου.

Αναφορικά με την προτεινόμενη αλλαγή χρήσης του υφιστάμενου Δημαρχείου σε πολιτιστικό κέντρο, δεν παρουσιάστηκε ξεχωριστό προκαταρκτικό κοστολόγιο για τις σχετικές παρεμβάσεις, γεγονός που δεν επέτρεψε τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης θέσης.

Το κτιριακό πρόγραμμα και η συνολική ανάπτυξη του Δήμου όφειλαν να εξεταστούν ολιστικά, σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης του πρώην ΚΕΝ με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην πλατεία Γεροσκήπου και όχι αποσπασματικά.

Υπενθυμίζεται ότι για την αξιοποίηση του πρώην ΚΕΝ καταβάλλονταν προσπάθειες για συζήτηση από το 2024, ωστόσο το θέμα οδηγείτο διαρκώς σε αναβολή.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, παρότι το σχετικό κονδύλι έχει περιληφθεί και ψηφιστεί ομόφωνα στον προϋπολογισμό, η έγκριση του προϋπολογισμού δεν συνεπάγεται αυτομάτως απόφαση υλοποίησης του κάθε έργου. Για κάθε κονδύλι απαιτείται ειδική και ξεχωριστή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η έναρξη μελετών και η εκτέλεση έργων σημαντικού οικονομικού κόστους προϋποθέτουν, μεταξύ άλλων έγκριση του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών, ειδική απόφαση υλοποίησης, δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες, ολοκληρωμένη μελέτη βιωσιμότητας, κτιριακό πρόγραμμα, εξέταση επιπτώσεων (όπως κυκλοφοριακό) και πρόβλεψη κάλυψης των αναγκών του Δήμου σε βάθος τουλάχιστον 30 ετών.

Τέλος, επισημαίνεται προς τη Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν αποτελεί απόφαση άμεσης διεκπεραίωσης των έργων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, αλλά απαιτείται ξεχωριστή έγκριση για κάθε επιμέρους δαπάνη.

Η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ και οι Αντιδήμαρχοι Κονιών και Αγίας Μαρινούδας αναγνωρίζουν την ανάγκη υλοποίησης έργων δημόσιας ωφέλειας. Το ενδιαφέρον τους δεν είναι η παρεμπόδιση έργων, αλλά η διασφάλιση ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με σύνεση, συλλογικότητα, νομιμότητα, χρηστή διοίκηση, διαφάνεια και ουσιαστική διαβούλευση με τους δημότες, όπου αυτό επιβάλλεται , καταλήγουν σε σχετική τους ανακοίνωση.