Ξεφεύγει η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό: Καραντίνα σε όλη την Κύπρο - Κρούσματα σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Λειβάδια και Ορόκλινη

Σε καραντίνα τίθενται όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες στις ελεύθερες περιοχές ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε σε ορισμένες φάρμες στα Λειβάδια και την Ορόκλινη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχωρούν στη λήψη πιο αυστηρών μέτρων λόγω του φόβου ότι ο ιός μπορεί να τεθεί εκτός ελέγχου και να προσβάλει ζώα σε κτηνοτροφικές μονάδες σε όλη την Κύπρο. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι τα εξής:

· Απαγόρευση μετακίνησης βοοειδών και αμνοεριφίων στην Κύπρο για 21 ημέρες.

· Οι σφαγές των ζώων θα διεξάγονται μόνο με ειδική άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

· Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η έξοδος προσώπων από κτηνοτροφικές μονάδες με μολυσμένα ζώα.

Κρούσματα σε Λειβάδια και Ορόκλινη

Ο αφθώδης πυρετός εντοπίστηκε σε αγελάδες συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας στα Λειβάδια την Παρασκευή, ωστόσο οι πληροφορίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αναφέρουν ότι ο ιός είχε εντοπιστεί σε ζώα της περιοχής από ιδιώτες κτηνίατρους από τις 14 Φεβρουαρίου αλλά δεν ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Ως εκ τούτου, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προέβησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία λαμβάνει καταθέσεις από κτηνοτρόφους και ιδιώτες κτηνίατρους διότι η μη έγκαιρη ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αποτελεί αδίκημα.

Ανησυχίες προκαλεί στις αρμόδιες Αρχές και το γεγονός ότι γύρω από τη φάρμα με τα βοοειδή στα Λειβάδια υπάρχουν 23 κτηνοτροφικές μονάδες με αιγοπρόβατα.

Χθες εντοπίστηκαν κρούσματα και σε δύο μεγάλες μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων στην Ορόκλινη, γεγονός που έθεσε σε συναγερμό τις αρμόδιες Αρχές και οδήγησε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στη λήψη πιο σκληρών μέτρων.

Οι περιοχές των Λειβαδιών και της Ορόκλινης που φιλοξενούν κτηνοτροφικές μονάδες με κρούσματα του ιού έχουν αποκλειστεί σε ακτίνα μερικών χιλιομέτρων και στήθηκαν οδοφράγματα, ώστε να σταματήσει η διέλευση οχημάτων και προσώπων από και προς μολυσμένες μονάδες, ενώ εφαρμόζονται μέτρα απολύμανσης των ελαστικών των διερχόμενων οχημάτων.

Χθες οι κτηνοτρόφοι κατήγγειλαν ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν έλαβαν εγκαίρως μέτρα για τη μη διάδοση του ιού και εξέφρασαν αγανάκτηση για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον αφθώδη πυρετό.

Σημειώνεται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχωρούν σε θανάτωση και ταφή των ζώων που έχουν μολυνθεί και οι πρώτοι υπολογισμοί κάνουν λόγο για χιλιάδες ζώα. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαμηνύουν ότι αποζημιώσεις θα δοθούν μόνο στους κτηνοτρόφους που εφάρμοζαν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός, πλήττει αποκλειστικά τα δίχηλα ζώα, δηλαδή τα ζώα που έχουν δύο χηλές στα πόδια τους, όπως τα βοοειδή, οι χοίροι, τα πρόβατα και οι αίγες.

Πρόκειται για νόσο, η οποία μεταδίδεται κυρίως αερογενώς. Ο ιός μεταφέρεται από ζώο σε ζώο μέσω του αέρα, αλλά μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω των ρούχων, των υποδημάτων ή και του εξοπλισμού επαγγελματιών κτηνοτρόφων και εμπόρων που έρχονται σε επαφή με ζώα.

Η ασθένεια προσβάλλει τους βλεννογόνους, τη μύτη και τα άκρα των ζώων. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα ζώα αδυνατούν να περπατήσουν και να τραφούν με αποτέλεσμα τον θάνατο τους.

Ο αφθώδης πυρετός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο. Είναι ένας εξειδικευμένος ιός που αφορά μόνο συγκεκριμένα είδη ζώων και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ούτε μέσω της κατανάλωσης κρέατος.

Απολύμανση το βασικό μέτρο αντιμετώπισης

Η χρήση προστατευτικού ρουχισμού και μποτών, το συστηματικό πλύσιμο των χεριών, οι απολυμάνσεις, ακόμη και των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις μονάδες, είναι απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης. Επίσης, η αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου. Θα πρέπει ακόμη να αποφεύγεται η προμήθεια ζωοτροφών από εγκαταστάσεις αγνώστων υγειονομικών προδιαγραφών.

Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα, όπως την χρήση κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και στις εξόδους της εκμετάλλευσης, τακτικό καθαρισμό και απολύμανση της εκμετάλλευσης, απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λιμναζόντων νερών γύρω από την εκμετάλλευση, αποφυγή προμήθειας οχημάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, εξοπλισμού από άλλες εκμεταλλεύσεις και καθημερινό έλεγχο των ζώων και άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε υποψία ασθένειας ή μείωση της παραγωγής γάλακτος, μεταξύ άλλων.