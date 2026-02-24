Κατασκευή δεξαμενών σε Τίμη και Αναρίτα για απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται στις κτηνοτροφικές μονάδες

Σε κατασκευαστικά έργα προχωρούν το πρωί της Τρίτης οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων σε Τίμη και Αναρίτα σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τίμης του Δήμου Ιεροκηπίας Γιώργο Πολυκάρπου ως μέτρο πρόληψης για τον αφθώδη πυρετό.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε πως σε συνεργασία με τον Δ. Ιεροκηπίας έχουν υποδείξει στους ιδιοκτήτες των κτηνοτροφικών μονάδων κάποια κατασκευαστικά έργα για σκοπούς πρόληψης.

Συγκεκριμένα εξήγησε έχουν δει μια κατασκευή σε κτηνοτροφική μονάδα στην Αχέλεια και υποδείχθηκε και στους υπόλοιπους ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών υποστατικών να προχωρήσουν στην ίδια κατασκευή.

Ο κ. Πολυκάρπου σημείωσε πως πρόκειται για μια δεξαμενή αποστείρωσης βάθους 25 εκατοστών που πρέπει όπως είπε να κατασκευαστεί άμεσα. Κατά αυτόν τον τρόπο συνέχισε, τα διερχόμενα οχήματα πριν την είσοδο τους στα κτηνοτροφικά υποστατικά και κατά την έξοδο τους απ΄αυτά θα τυγχάνουν αποστείρωσης.

Ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε ακόμη πως στην Τίμη υπάρχουν οκτώ κτηνοτροφικές μονάδες ενώ κτηνοτροφικές μονάδες υπάρχουν και στην Αναρίτα.

Επιπρόσθετα ο Αντιδήμαρχος Τίμης σύστησε στους κτηνοτρόφους να λαμβάνουν και οι ίδιοι μέτρα προστασίας τους.

Ανακοίνωσε ακόμη πως αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί ενημέρωση των κτηνοτρόφων της περιοχής στο Πολιτιστικό κέντρο της Τίμης από υγειονομικό λειτουργό του Δ. Ιεροκηπίας .

Ξεκαθάρισε τέλος πως δεν υπάρχει κρούσμα μέχρι στιγμής στην επαρχία Πάφου σημείωσε ωστόσο πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση κατέληξε.