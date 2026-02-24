Ψυχολογική στήριξη προς κτηνοτρόφους που πλήγηκαν ανακοίνωσε ο ΟΚΥπΥ

Την παροχή ψυχολογικής στήριξης σε επηρεασθέντες από τον αφθώδη πυρετό κτηνοτρόφους ανακοίνωσε η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - ΟΚΥπΥ.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «βρίσκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους, που επηρεάστηκαν από την έξαρση του αφθώδους πυρετού και παρέχει από χθες 23/02/2026, ψυχολογική στήριξη σε όσους το χρειάζονται, σε συνεργασία με τα τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια».

Αναφέρεται ότι «οι πληγέντες κτηνοτρόφοι μας, που επιθυμούν να λάβουν ψυχολογική στήριξη μπορούν να επικοινωνούν στα πιο κάτω τηλέφωνα: 24818706 (07:30 – 15:00) και 94069682 (24ωρη λειτουργία)».

