Ψυχολογική στήριξη προς κτηνοτρόφους που πλήγηκαν ανακοίνωσε ο ΟΚΥπΥ

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «βρίσκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους, που επηρεάστηκαν από την έξαρση του αφθώδους πυρετού και παρέχει από χθες 23/02/2026, ψυχολογική στήριξη »

Την παροχή ψυχολογικής στήριξης σε επηρεασθέντες από τον αφθώδη πυρετό κτηνοτρόφους ανακοίνωσε η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - ΟΚΥπΥ.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «βρίσκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους, που επηρεάστηκαν από την έξαρση του αφθώδους πυρετού και παρέχει από χθες 23/02/2026, ψυχολογική στήριξη σε όσους το χρειάζονται, σε συνεργασία με τα τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια». 

Αναφέρεται ότι «οι πληγέντες κτηνοτρόφοι μας, που επιθυμούν να λάβουν ψυχολογική στήριξη μπορούν να επικοινωνούν στα πιο κάτω τηλέφωνα:  24818706 (07:30 – 15:00) και 94069682 (24ωρη λειτουργία)».

Ο ΟΚΥπΥ αναφέρει πως «είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υγειονομικής περίθαλψης στην Κύπρο, με περισσότερους από 750 ιατρούς και 3.500 νοσηλευτές, 9 νοσηλευτήρια, 37 κέντρα υγείας, Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) σε όλες τις επαρχίες, καθώς και τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και την Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών του πληθυσμού σε όλη την Κύπρο».

