Σημαντική εισροή νερού στα φράγματα το τελευταίο 4ήμερο – Πλησιάζει το 20% η συνολική πληρότητα

Ανάσα πήραν τα φράγματα το τελευταίο τετραήμερο, με την πληρότητα να ανεβαίνει στο 19,8%, ωστόσο η συνολική εικόνα του υδατικού παραμένει εύθραυστη, καθώς -παρά τις εισροές-η Κύπρος εξακολουθεί να κινείται σε οριακά επίπεδα ενόψει καλοκαιριού.

Η εισροή νερού στα φράγματα κατά το τελευταίο 4ήμερο ανήλθε στα 3.329 Ε.Κ.Μ νερού. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα KitasWeather από την 1η του Οκτώβρη μέχρι και σήμερα, η συνολική εισροή ήταν 36.687 Ε.Κ.Μ νερού. Η συνολική πληρότητα των φραγμάτων ανέβηκε στο 19.8% σήμερα Τρίτη (24/02/2026) από το 18.7% που ήταν μέχρι το πρωί της Παρασκευής (20/02/2026) ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα ήταν στο 25.8%.

Παρότι οι ημερήσιες εισροές του τελευταίου τετραημέρου είναι μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν σταθερές εισροές τις επόμενες ημέρες, με μέσο όρο περίπου 0,5 Ε.Κ.Μ. ημερησίως μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την ανάλυση, για να φτάσουμε τα περσινά επίπεδα απαιτούνται ακόμη 17,3 Ε.Κ.Μ. νερού. Ωστόσο, ακόμη και αν η ποσότητα αυτή συγκεντρωθεί μέχρι το τέλος της άνοιξης, δεν αναμένεται να επιλυθεί το υδατικό πρόβλημα, καθώς τα φράγματα ενδέχεται να καταλήξουν σε παρόμοια κατάσταση με πέρσι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, με επιπτώσεις κυρίως στον αγροτικό τομέα.

Θετική είναι η εκτίμηση σε ό,τι αφορά την ύδρευση, καθώς οι ποσότητες που απαιτούνται για τον νότιο αγωγό –περίπου 10 Ε.Κ.Μ.– φαίνεται ότι θα καλυφθούν το επόμενο διάστημα. Μέχρι στιγμής, τις τελευταίες 12 ημέρες έχουν συγκεντρωθεί 8,8 Ε.Κ.Μ., με υπολειπόμενη ποσότητα 1,2 Ε.Κ.Μ. για την αποφυγή περικοπών νερού. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι αυτό ισχύει εφόσον δεν παρουσιαστεί σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στις μονάδες αφαλάτωσης, καθώς το υδατικό ισοζύγιο παραμένει οριακό.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι φετινές εισροές έχουν ήδη ξεπεράσει τις συνολικές εισροές των υδρολογικών ετών 2023-2024 και 2024-2025. Αν ο Μάρτιος κινηθεί σε επίπεδα κανονικών βροχοπτώσεων, εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα νερού στα φράγματα θα ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα των 75 Ε.Κ.Μ.