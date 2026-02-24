Νεάπολις:Δωρεάν μαθήματα εξειδίκευσης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του

Την προσφορά έξι δωρεάν μαθημάτων εξειδίκευσης στην ελληνική γλώσσα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του προσήλωση στη σύγχρονη γνώση, την τεχνολογική εξέλιξη και τη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των φοιτητών του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου για ουσιαστική σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη διαμόρφωση αποφοίτων με ενισχυμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Όπως αναφέρεται για το τρέχον εξάμηνο προσφέρονται έξι στοχευμένα μαθήματα εξειδίκευσης, με δυνατότητα επιλογής έως δύο μαθημάτων ανά φοιτητή.

Τα γνωστικά αντικείμενα συνδέουν την τεχνολογία με τη διοίκηση, την επιχειρηματική λήψη αποφάσεων και την ψηφιακή παραγωγικότητα, ανταποκρινόμενα στις εξελισσόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις.

Το Πανεπιστήμιο προγραμματίζει την προσφορά αντίστοιχων μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο, με θεματικές που θα διαμορφώνονται δυναμικά βάσει των αναγκών αναβάθμισης δεξιοτήτων και των διεθνών εξελίξεων.

Η εκ νέου προσφορά μαθημάτων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Με τη δράση αυτή, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ακαδημαϊκή αριστεία, ποιοτική εκπαίδευση και ουσιαστική σύνδεση των σπουδών με τις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις, ενισχύοντας τη δυναμική του ως σύγχρονος πανεπιστημιακός οργανισμός με διεθνή προσανατολισμό και στρατηγική επένδυση στη γνώση αιχμής, καταλήγει η ανακοίνωση.