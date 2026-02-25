Παρέμβαση Ν. Κλεάνθους για τους ΣΕΑ μετά την μετάδοση του αφθώδους πυρετού και τα κενά ασφαλείας

Ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας και κοινοτάρχης του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, Νίκος Κλεάνθους, επανέφερε το ζήτημα των Συμβασιούχων Ειδικών Αστυφυλάκων (ΣΕΑ), οι οποίοι πριν από περίπου έναν χρόνο απολύθηκαν, με αποτέλεσμα να τερματιστεί η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Όπως ανέφερε , περίπου 230 άτομα έχασαν τότε την εργασία τους, αφήνοντας κενό στη φρούρηση της την Πράσινη Γραμμή.

Με αφορμή τη μετάδοση του αφθώδους πυρετού και τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει επιφέρει στους κτηνοτρόφους, ο κ. Κλεάνθους τόνισε ότι μεταξύ των βασικών καθηκόντων των ΣΕΑ ήταν η περιφρούρηση ολόκληρης της Πράσινης Γραμμής, από τον Κάτω Πύργο μέχρι την Αμμόχωστο και τη Δερύνεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόστος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου είναι πολλαπλάσιο σε σύγκριση με το κόστος διατήρησης της υπηρεσίας.

Κάλεσε τους αρμόδιους να επανεξετάσουν το θέμα της πρόσληψης των συγκεκριμένων ατόμων, προκειμένου να ενισχυθεί άμεσα η υπηρεσία και, κατ’ επέκταση, η φρούρηση της Πράσινης Γραμμής «όσο ποτέ άλλοτε».

Ο κ. Κλεάνθους κατέστησε σαφές ότι η επιτήρηση των περιοχών αυτών είναι επιβεβλημένη, υπογραμμίζοντας ότι μετά τη λήξη των συμβολαίων τους οι 230 Συμβασιούχοι Ειδικοί Αστυφύλακες απολύθηκαν.

Τέλος, εισηγήθηκε την επαναφορά του θεσμού και την επαναπρόσληψη των συγκεκριμένων εργαζομένων στις θέσεις τους.