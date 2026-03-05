Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συμμετοχή του Δ.Ιεροκηπίας στην έκθεση “National Wedding Show” στο Birmingham

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Δήμος Ιεροκηπίας συμμετείχε στην Έκθεση Γάμου που πραγματοποιήθηκε στο Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των ενεργειών του για την προώθηση της περιοχής ως ελκυστικού προορισμού για τέλεση γάμων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκθεση προσέλκυσε χιλιάδες ζευγάρια που σχεδιάζουν τον γάμο τους, στα οποία παρουσιάστηκαν τόσο οι χώροι τέλεσης γάμων που προσφέρει η Ιεροκηπία όσο πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα απαραίτητα έγγραφα για την τέλεση του γάμου τους.

Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία για επαφές με επαγγελματίες του τουρισμού και διοργανωτές γάμων, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την προσέλκυση περισσότερων ζευγαριών από το εξωτερικό.

Η συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης και προώθησης του τουρισμού γάμων, καθώς και της ευρύτερης προβολής της Ιεροκηπίας στη βρετανική αγορά, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές για τον κυπριακό τουρισμό.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις προβολής με στόχο την ανάδειξη της περιοχής ως ιδανικού προορισμού για τέλεση γάμων και τη στήριξη της τοπικής και παγκύπριας οικονομίας.

