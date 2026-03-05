Live: Δεν υπάρχει άμεση απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέει ο Πάλμας - 45 πτήσεις ακυρώθηκαν από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας

Κάτοικοι της περιοχής Ακρωτηρίου έλαβαν στις 10:44 χθες βράδυ προειδοποιητικό μήνυμα από τις βρετανικές βάσεις στα κινητά τους τηλέφωνα, που ανέφερε ότι υπήρχε απειλή σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ήχησαν ταυτόχρονα οι σειρήνες.

Σε ανάρτησή του, σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε στις βρετανικές βάσεις, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διευκρινίζε ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.

Οπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων.

