Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Live: Δεν υπάρχει άμεση απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέει ο Πάλμας - 45 πτήσεις ακυρώθηκαν από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Κύπρος σήμερα είναι «σε πολύ καλό επίπεδο ως προς την επάρκεια» των επιχειρησιακών μέσων που έχει στη διάθεσή της, μετά την ενίσχυση που έχει λάβει από φιλικές χώρες τις τελευταίες μέρες, ανέφεραν την Τετάρτη στο ΚΥΠΕ αρμόδιες πηγές.

Κάτοικοι της περιοχής Ακρωτηρίου έλαβαν στις 10:44 χθες βράδυ προειδοποιητικό μήνυμα από τις βρετανικές βάσεις στα κινητά τους τηλέφωνα, που ανέφερε ότι υπήρχε απειλή σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ήχησαν ταυτόχρονα οι σειρήνες.

Σε ανάρτησή του, σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε στις βρετανικές βάσεις, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διευκρινίζε ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.

Οπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων.

Διαβάστε επίσης: Live: Έληξε ο συναγερμός στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου - Προληπτικά μέτρα, λέει ο ΚΕ

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΑΚΡΩΤΗΡΙΠΟΛΕΜΟΣΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα