Συνάντηση EBE Πάφου με Πρόεδρο, ΓΔ και Υπηρεσιακούς του ΕΟΑ Πάφου

Μετά από σχετική επιστολή του Προέδρου του ΕΒΕ Πάφου κ. Γιώργου Μάη , πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Α. Πάφου κ. Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Αδειοδότησης.

Σκοπός της συνάντησης, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, ήταν η ενημέρωση από πλευράς του ΕΟΑ Πάφου και η κατάθεση εισηγήσεων για την βελτίωση αποδοτικότητας του Οργανισμού και επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Ο κ. Πιττοκοπίτης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι η Διεύθυνση Αδειοδότησης έχει πρόσφατα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, στο πλαίσιο των νέων προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν. Τόνισε ότι η ολοκλήρωση της στελέχωσης του Τομέα Αδειοδότησης αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση των εκκρεμοτήτων και στην περαιτέρω επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων.

Ο κος Μάης πέραν των θεμάτων που άπτονται της Πολεοδομικής και Οικοδομικής Αδειοδότησης και την βελτίωση των διαδικασιών, αναφέρθηκε και στο υδατικό ισοζύγιο καθώς όπως τόνισε εισερχόμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο και πολλές επιχειρήσεις μέλη του ΕΒΕ Πάφου, κυρίως Ξενοδοχεία και Τουριστικά καταλύματα, θα έχουν αυξημένες ανάγκες σε υδάτινους πόρους. Ο κ.Πιττοκοπίτης διαβεβαίωσε ότι εργάζονται ώστε οι ανάγκες αυτές να ικανοποιηθούν και συμφωνήθηκε όπως σύντομα πραγματοποιηθεί σύσκεψη παρουσία και του Cyprus Hotel Association Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ Πάφου και όλων των εμπλεκομένων Φορέων για συζήτηση του θέματος.

Από πλευράς ΕΒΕ Πάφου παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, Ο Γραμματέας/ Διευθυντής του ΕΒΕΠ, ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών και Εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ. Τέλος, επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα όλων για συνέχιση της στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ του Ε.Ο.Α. Πάφου και του Ε.Β.Ε. Πάφου, με κοινό στόχο την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας και των επιχειρήσεων.