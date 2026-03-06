Η Εκκλησία προχωρεί σε διαδικασίες για νέο Μητροπολίτη Πάφου

Για την εκκλησία της Κύπρου δεν υπάρχει θέμα Τυχικού, δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκης Ευσταθίου, σημειώνοντας ότι με βάση την αναδιάρθρωση του καταστατικού χάρτη, στην οποία εστιάζει, θα προχωρήσει στη διαδικασία για νέο Μητροπολίτη Πάφου.

Σε δηλώσεις του και ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ευσταθίου ξεκαθάρισε ότι για την Εκκλησία της Κύπρου δεν υπάρχει θέμα Τυχικού, προσθέτοντας πως η Εκκλησία «το έχει προσπεράσει» και έχει περάσει στην επόμενη φάση που είναι η αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη και από εκεί και πέρα η εκλογή νέου Μητροπολίτη. Όπως σημείωσε, η Εκκλησία επικεντρώνεται πλέον στα επόμενα βήματα που αφορούν τη διοικητική και θεσμική της λειτουργία.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με την προσφυγή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως η δεύτερη προσφυγή του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού δεν τους ενδιαφέρει ως Εκκλησία της Κύπρου και πως αυτό αποτελεί θέμα προσωπικό δικό του, το οποίο δεν επηρεάζει τις διαδικασίες και τον σχεδιασμό της Εκκλησίας.

Οι εξελίξεις, είπε, «εστιάζουν στην αναμενόμενη αναδιάρθρωση του καταστατικού χάρτη και με βάση αυτή την αναδιάρθρωση θα προχωρήσει η διαδικασία νέου Μητροπολίτη Πάφου», υπογραμμίζοντας ότι οι διαδικασίες θα κινηθούν θεσμικά και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εκκλησιαστικές πρόνοιες.

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφασή του ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2026, απέρριψε την αίτηση του πρώην Μητροπολίτη Πάφου, Τυχικού, για επέκταση της προθεσμίας καταχώρισης αίτησης για άδεια έκδοσης προνομιακών ενταλμάτων κατά των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου και της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος.

Με την αίτηση που καταχώρησε στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου ζητούσε επέκταση της προθεσμίας ώστε να καταχωρίσει αίτηση για άδεια καταχώρισης αίτησης για έκδοση προνομιακών ενταλμάτων τύπου Certiorari, Mandamus και Prohibition, με τα οποία να ακυρώνονται η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2025, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος από τη θέση του, καθώς και η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2025, η οποία επικύρωσε την πρώτη. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο σύμφωνα με την Εκκλησία της Κύπρου, το θέμα θεωρείται πλέον λήξαν και το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες θεσμικές κινήσεις που αφορούν τη Μητρόπολη Πάφου και τη συνολική λειτουργία της Εκκλησίας.