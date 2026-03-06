Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στις φλόγες όχημα σε συνεργείο επιδιόρθωσης - Αποκλείστηκε η σκηνή

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Βρισκόταν εκεί για σκοπούς επιδιόρθωσης κατόπιν εμπλοκής του σε τροχαία οδική σύγκρουση

Απόψε γύρω στις 1900 ώρα, έγινε αντιληπτή πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας 76χρονου από την επαρχία Πάφου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στο προαύλιο συνεργείου επιδιόρθωσης οχημάτων στη περιοχή Έμπας, ιδιοκτησίας 55χρονου από την Πάφο.

Το εν λόγω αυτοκίνητο βρισκόταν εκεί για σκοπούς επιδιόρθωσης κατόπιν εμπλοκής του σε τροχαία οδική σύγκρουση. Η φωτιά κατασβήστηκε από την Π. Υ. κατόπιν που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο αναφερόμενο αυτοκίνητο.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και τελεί υπό αστυνομική φρούρηση με σκοπό την διενεργεια περαιτέρω εξετασεων αύριο το πρωί από λειτουργό της Η. Μ.Υ, και μέλη της Αστυνομίας και Π.Υ., ώστε να εξακριβωθεί το αίτιο που προκάλεσε την φωτιά.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.

