Πλάνα από τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στην πλατεία Κοτζιά

Στην πλατεία Κοτζιά βρέθηκε σήμερα για τα γυρίσματα της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής «The Riders» ο ηθοποιός Μπραντ Πιτ.

Η πλατεία αλλά και το Δημαρχείο μετατράπηκαν σε κινηματογραφικό σκηνικό, με τα συνεργεία να έχουν στήσει εξοπλισμό και σκηνικά γύρω από το κτίριο, ενώ η οδός Αθηνάς μπροστά στο Δημαρχείο έκλεισε προσωρινά για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Γυρίσματα για την ταινία "The Riders", με πρωταγωνιστή τον Μπράντ Πιτ, στην πλατεία Κοτζιά

bad pitt

brad pitt

Στο εικόνες που κυκλοφόρησαν ο Πιτ φαίνεται να φτάνει με μαύρο SUV, να χαιρετά τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί και στη συνέχεια να κατευθύνεται στο καμαρίνι του πριν ξεκινήσουν οι λήψεις, με τον κόσμο να τον υποδέχεται με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Στο σημείο εμφανίστηκαν επίσης και άλλα μέλη του καστ, όπως η ηθοποιός που υποδύεται την κόρη του στην ταινία, αλλά και ένας από τους σωσίες του.

brad pitt

Brad pitt

ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΙΝΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ Μπραντ Πιτ

