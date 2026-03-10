Ενίσχυση της Δημοτικής Τροχονομίας στον Δ. Ιεροκηπίας

Παλαιχώρι: Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο - Τραυματίστηκαν μαθητές, στο σημείο ασθενοφόρο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχώρησε στην ενίσχυση της Υπηρεσίας Δημοτικής Τροχονομίας με την πρόσληψη τριών νέων τροχονόμων, στο πλαίσιο των προσπαθειών για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Δημοτική Τροχονομία λειτουργεί πλέον σε δύο βάρδιες, πρωινή και απογευματινή, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της παρουσίας της στους δρόμους της πόλης.

Κατά τον τελευταίο μήνα, στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, οι Δημοτικοί Τροχονόμοι προχώρησαν κυρίως στην έκδοση προειδοποιήσεων προς τους οδηγούς, με στόχο την αντιμετώπιση της αντικανονικής στάθμευσης και την απελευθέρωση των πεζοδρομίων για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

Ο Δήμος καλεί όλους τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Δημοτικών Τροχονόμων, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο ασφαλή και λειτουργική πόλη για όλους.

