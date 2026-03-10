Η ΕΕ εξετάζει νέα μέτρα κατά της παράνομης διακίνησης όπλων - Προεδρεύει η Νομική Υπηρεσία της Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2026 στις Βρυξέλλες η πρώτη συνεδρία της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Πυροβόλα Όπλα, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η πρόταση αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα του Ποινικού Δικαίου.

Η προτεινόμενη Οδηγία στοχεύει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων, μέσω της εναρμόνισης των ποινικών αδικημάτων και των ποινικών κυρώσεων μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς και μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταγραφή των σημάνσεων των όπλων, με στόχο τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Η πρόταση καλύπτει αδικήματα όπως η παράνομη διακίνηση και κατασκευή πυροβόλων όπλων, η παραποίηση ή αφαίρεση των σημάνσεών τους, καθώς και η παράνομη κατοχή όπλων, βασικών εξαρτημάτων και πυρομαχικών. Παράλληλα εισάγει ρυθμίσεις που αφορούν σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η παράνομη κατοχή ή διάδοση ψηφιακών σχεδίων (blueprints) για ιδιωτική κατασκευή όπλων.

Της Ομάδας Εργασίας προεδρεύει η Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας με πρόεδρο την Δικηγόρο της Δημοκρατίας Α΄ Ελένη Κουζούπη. Εθνικός αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας είναι ο Νικόλας Μακρίδης, ενώ ως εμπειρογνώμονας συμμετέχει ο Βασίλης Μπίσσας.

Στις εργασίες συμμετέχει επίσης η Αστυνομία Κύπρου, με την Ιωάννα Δημητρίου ως αντιπρόεδρο και την Ελένη Κουντούρη ως εθνική αντιπρόσωπο εκ μέρους της Αστυνομίας.