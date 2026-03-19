Ημερίδα για προβλήματα και προκλήσεις αθλητισμού πραγματοποιήθηκε στην Πάφο

Στην παρουσία του αργυρού Ολυμπιονίκη Παύλου Κοντίδη, του παραολυμπιονίκη Βίκτωρα Πενταρά και του σπουδαίου ταλέντου του κυπριακού στίβου Ιωσήφ Κεσίδη, πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη στην Πάφο η ημερίδα με θέμα «Αθλητισμός σήμερα-Προβλήματα και Προκλήσεις», καθώς και η εκδήλωση βράβευσης αθλητών και επίδοσης χορηγιών σε αθλητές, ομάδες και αθλητικούς φορείς της πόλης, που διοργάνωσε ο Δήμος Πάφου.

Τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού εκπροσώπησαν στην εκδήλωση, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνα Παφίτη, και ο αρμόδιος λειτουργός του ΚΟΑ στην Επαρχία Πάφου, Στέλιος Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΚΟΑ, στο χαιρετισμό της η Κωνσταντίνα Παφίτη συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της Ημερίδας, σημειώνοντας ιδιαίτερα την παρουσία αθλητών κορυφής. «Οφείλουμε να αφουγκραστούμε τους πρωταθλητές μας, γιατί μέσα από τις δικές τους εμπειρίες, αλλά και αγωνίες, μπορούμε να σχεδιάσουμε τις πολιτικές που χρειάζεται ο αθλητισμός μας.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού αναγνωρίζει τη βαρύτητα του ρόλου του και εργάζεται με συνέπεια και όραμα για την ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού. Η πολιτική του Οργανισμού βασίζεται στην ευημερία του αθλητή. Η αύξηση της χορηγίας προς τους αθλητές και τις Ομοσπονδίες κατά 1,3 εκατ. ευρώ το 2026 αποτελεί απτή απόδειξη της αθλητοκεντρικής πολιτικής μας» πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στα συγκεκριμένα έργα που προωθούνται στην Επαρχία Πάφου, όπως η ολοκλήρωση αποκατάστασης του Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου και παραχώρηση του «Στέλιος Κυριακίδης» για αναβάθμιση, είπε ότι «στο πλαίσιο της στήριξης του αθλητισμού μας, ο ΚΟΑ επενδύει στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του τόπου μας».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης ανέλυσε το θέμα «Τραυματισμοί και Ανεπιθύμητα Αποτελέσματα», μεταφέροντας προσωπικές εμπειρίες του από την πορεία προς την κορυφή του κόσμου. Ο παραολυμπιονίκης Βίκτωρας Πενταράς μίλησε για τη διαδρομή του στον παραθλητισμό, ενώ ο παγκοσμιονίκης Ιωσήφ Κεσίδης μίλησε για την επιτυχημένη πορεία του, καταλήγει η ανακοίνωση.