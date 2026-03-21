Κατάρρευση τοίχου στην Καλλέπεια λόγω έντονων βροχοπτώσεων

Τοίχος εντός της κοινότητας Καλλέπειας κατέρρευσε εξαιτίας των έντονων και συνεχόμενων βροχοπτώσεων που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στην επαρχία Πάφου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής και κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, το περιστατικό σημειώθηκε μετά τον μεγάλο όγκο νερού που δέχθηκε η περιοχή, γεγονός που επηρέασε τη στατικότητα του τοίχου και οδήγησε τελικά στην κατάρρευσή του.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του , αμέσως μετά την ενημέρωση για το συμβάν υπήρξε επικοινωνία και με την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, ώστε να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες. Στο σημείο βρίσκεται ήδη λειτουργός επιβολής του ΕΟΑ Πάφου για επιτόπια επιθεώρηση και αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ παράλληλα εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για κατοίκους ή γειτονικές υποδομές.

Οι αρχές προχώρησαν στην άμεση λήψη προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια της περιοχής.

Επιπρόσθετα, ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως ο ΕΟΑ Πάφου βρίσκεται σε συνεργασία με τον κοινοτάρχη Καλλέπειας για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων με στόχο την άμεση άρση της επικινδυνότητας, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα, οι αρχές καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης και άλλων παρόμοιων περιστατικών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται, με κύριο στόχο την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους, κατέληξε.