Παρούσα η Πολιτεία στις ακριτικές περιοχές είπε ο Υπουργός Υγείας επισκεπτόμενος το Κέντρο Υγείας Κ.Πύργου Τηλλυρίας

στις ακριτικές περιοχές, προσφέροντας πραγματικά ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες. Για αυτόν τον λόγο, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας στον Πύργο Τηλλυρίας, βρέθηκε στην περιοχή, «για να διαπιστώσω προσωπικά τόσο τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και φυσικά το ζήτημα του προσωπικού».

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης πως, με την ευκαιρία της παρουσίας του στο Κέντρο Υγείας Πύργου Τηλλυρίας, ευχαρίστησε το ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο προσφέρει καθημερινά τις υπηρεσίες του προς τον Κύπριο πολίτη και τον Κύπριο ασθενή με αφοσίωση και επαγγελματισμό. Τόνισε ακόμη ότι βρίσκεται εκεί για να ακούσει και να εξετάσει όλα τα εύλογα αιτήματα τόσο της περιοχής όσο και του Κέντρου Υγείας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας και πρόεδρος του Συμπλέγματος Τηλλυρίας, Νίκος Κλεάνθους, ευχαρίστησε τον Υπουργό Υγείας για τη σημερινή του επίσκεψη.

Όπως ανέφερε, έχουν τεθεί τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, τόσο σε ό,τι αφορά τα θέματα υποδομών όσο και τα θέματα προσωπικού. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι σύντομα θα δοθούν λύσεις, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το Κέντρο για το καλό των κατοίκων της περιοχής αλλά και των επισκεπτών.

Ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μετά την επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, θα επισκεφθεί στη μία το μεσημέρι το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς. Ο κ. Χαραλαμπίδης αναμένεται να ανακοινώσει τη στήριξη του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς για όσο θα διαρκέσουν οι μελέτες και η κατασκευή του νέου Νοσοκομείου.

Το νέο Νοσοκομείο θα ανεγερθεί σε τεμάχια συνολικής έκτασης 21.000 τετραγωνικών μέτρων, στην είσοδο της Πόλης Χρυσοχούς, απέναντι από τον Αστυνομικό και τον Πυροσβεστικό Σταθμό.