Υπ.Υγείας :Ολοκλήρωση επισκέψεων σε δημόσια νοσηλευτήρια και προώθηση ανέγερσης νέου Νοσοκομείου Π. Χρυσοχούς

Στην προώθηση ανέγερσης νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, προσθέτοντας πως με την επίσκεψή του στο Νοσοκομείοολοκλήρωσε τον κύκλο επισκέψεων σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια της χώρας.

Όπως ανέφερε, το νοσηλευτήριο της Πόλης Χρυσοχούς είναι το τελευταίο στη σειρά των επισκέψεων, αλλά φυσικά όχι έσχατο σε σημασία. Τόνισε ότι, σύμφωνα με σχετική πρωτοβουλία και δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της κυβέρνησης, τροχοδρομείται ήδη η ανέγερση του νέου Νοσοκομείου της Πόλης Χρυσοχούς.

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ανέφερε, έχει ληφθεί σχετική απόφαση για την προώθηση της απαλλοτρίωσης των σχετικών τεμαχίων συνολικής έκτασης 21.000 τετραγωνικών μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση οφείλει να βρίσκεται παντού, το κράτος και η πολιτεία οφείλουν να βρίσκονται παντού, πόσο μάλλον σε ακριτικές περιοχές, και να προσφέρουν ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε για να εξεταστούν τόσο το προσωπικό όσο και οι υποδομές και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός της περιοχής, να ανταλλαγούν απόψεις και να δημιουργηθούν συνθήκες ώστε να προσφέρονται, από σήμερα στον βαθμό του δυνατού αλλά και στο μέλλον με την ανέγερση του νέου νοσοκομείου, πραγματικά ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους τομείς.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι όσον αφορά το Κέντρο Υγείας του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας έχει ήδη ακούσει κάποια αιτήματα, τα οποία θα εξετάσει μαζί με τον ΟΚΥπΥ. Επίσης σημείωσε ότι βρίσκεται στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς για να ακούσει και από τους συνεργάτες στο νοσοκομείο τι απαιτείται να γίνει στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου.