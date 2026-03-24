ΔΗΚΟ: Δέσμη 20 στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ), Νικόλας Παπαδόπουλος, παρουσίασε την Τρίτη σε διάσκεψη Τύπου στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, μια δέσμη 20 προτάσεων, οι οποίες θα κατατεθούν στη Βουλή, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της οικονομικής πίεσης που βιώνουν τα νοικοκυριά, επισημαίνοντας παράλληλα, ότι το ΔΗΚΟ βρίσκεται σε διαβούλευση με την Κυβέρνηση για την άμεση εφαρμογή τους.

Ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε ότι η σημερινή οικονομική πίεση που βιώνουν οι Κύπριοι πολίτες οφείλεται τόσο σε εξωγενείς παράγοντες, όπως ο πόλεμος, η διεθνής αύξηση των τιμών ενέργειας, ο πληθωρισμός, οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, όσο και σε εγχώρια προβλήματα, όπως τα ολιγοπώλια και τα μονοπώλια που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, κάνοντας λόγο για ένα «ελλιπές πλαίσιο που δεν προστατεύει επαρκώς τον πολίτη».

«Όμως δεν αρκούν οι διαπιστώσεις, θέλουμε λύσεις», συμπλήρωσε, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη δέσμη 20 προτάσεων, «κοστολογημένων και εφαρμόσιμων», οι οποίες θα κατατεθούν στη Βουλή. «Προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν γιατί η κυπριακή οικονομία πάει καλά. Έχουμε τα καλύτερα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας που είχαμε ποτέ και θα δώσουμε τη μάχη για να γίνουν πράξη αυτές οι προτάσεις», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, οι προτάσεις του κόμματος επικεντρώνονται σε βασικούς τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, όπως τα τρόφιμα, η ενέργεια, τα καύσιμα και η στέγαση. «Προτείνουμε μια Ασπίδα Προστασίας για το κόστος ζωής έτσι ώστε να προστατεύεται ουσιαστικά η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τα τρόφιμα, το κόμμα προτείνει την επιβολή πλαφόν τιμών σε βασικά αγαθά σε περίοδους κρίσης, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσω της ταχείας εξέτασης καταγγελιών εναντίον των ολιγοπωλίων και μονοπωλίων. Παράλληλα, προτείνονται «γρήγορα και αποτελεσματικά πρόστιμα για να λειτουργεί η αγορά, δίκαια και με κανόνες».

Στον τομέα της ενέργειας, το ΔΗΚΟ προτείνει «μέτρα άμεσης ανακούφισης», όπως η αυτόματη μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα σε περιόδους κρίσης, καθώς και η απλοποίηση των λογαριασμών για ενίσχυση της διαφάνειας. Ακόμη, κάνοντας λόγο για «λύσεις που θα μειώσουν το κόστος του ηλεκτρισμού σε βάθος χρόνου», ο κ. Παπαδόπουλος συμπλήρωσε ότι μακροπρόθεσμα, προβλέπεται αύξηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας όπως το «Μπαταρίες για όλους» και αξιοποίηση του φυσικού αερίου μέσω του τερματικού στο Βασιλικό και της ηλεκτρικής διασύνδεσης στον GSI. Για τα καύσιμα, προτείνεται στοχευμένη επιδότηση σε περιόδους εκτόξευσης τιμών και προγράμματα επιδότησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη της νέας γενιάς. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, προβλέπεται επέκταση των δικαιούχων επιδόματος τέκνου και φοιτητικής χορηγίας με προσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να καλύπτεται και η μεσαία τάξη και κρατική επιδότηση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών.

Σε σχέση με το στεγαστικό, «που αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας μας», όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, προτείνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγασης με χρηματοδοτικό μοντέλο που συνδυάζει ιδιωτική συμμετοχή, κρατική στήριξη και δανεισμό με εγγύηση του κράτους, αύξηση στους συντελεστές και στους ορόφους και τέλος, η εισαγωγή υποχρέωσης αντισταθμίσματος κοινωνικής στέγασης στις μεγάλες αναπτύξεις.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη διαβούλευση του κόμματος με την Κυβέρνηση, ο κ. Παπαδόπουλος διευκρίνισε ότι ήδη διεξάγονται συζητήσεις με την Κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, συνεπεία των εξελίξεων στην οικονομία, το ΔΗΚΟ έχει ήδη αποστείλει επιστολές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Ενέργειας, αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας την άμεση εφαρμογή μέτρων και τη συζήτηση των προτάσεων.

«Αυτές είναι οι δικές μας προτάσεις. Επιχειρούμε να πείσουμε με αυτές τις προτάσεις και την Κυβέρνηση. Αναμένουμε εξάλλου να ακούσουμε και ποια θα είναι τα έκτακτα μέτρα που θα προωθήσει το Υπουργικό Συμβούλιο στην επόμενη του συνεδρία, για να μπορέσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή να στηρίξουμε την κοινωνία», πρόσθεσε.

Ακόμη, ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα των εν λόγω προτάσεων, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε συγκεκριμένα: «καταθέτουμε εισηγήσεις για έκτακτα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, καθώς ήδη έχουμε ξεκινήσει να νιώθουμε τις επιπτώσεις του πολέμου και του πληθωρισμού». Παράλληλα, έκανε λόγο για μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που εισηγείται το ΔΗΚΟ, κυρίως σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν το συνταξιοδοτικό, καθώς και το στεγαστικό, που όπως είπε ο Πρόεδρος, «μπορούν να εφαρμοστούν μεσοπρόθεσμα, αλλά θα έχουν και άμεσες επιπτώσεις, γιατί αυτές οι εισηγήσεις θα μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα καλύτερο περιβάλλον για την αγορά στέγης».

Εξάλλου, όπως σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, «άλλοι περιορίζονται στο να διαπιστώνουν προβλήματα. Εμείς καταθέτουμε λύσεις και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στον πολίτη, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις». «Αυτό που απαιτείται είναι πολιτική βούληση και στοχευμένες αποφάσεις», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ