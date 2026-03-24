Έστειλε επιστολή στον Φυτιρή η Annie Alexui - Αναμένεται να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες

Στα χέρια του υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Φυτιρή, βρίσκεται από χθες επιστολή, την οποία απέστειλε η καταζητούμενη, Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως Annie Alexui.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, η κα. Φωτίου ζητά οδηγίες για το πώς μπορεί να προχωρήσει επίσημα στην κατάθεση για «κάποια πράγματα τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη επιβεβαιωθεί η παραλαβή της επιστολής, ενώ αναμένεται να της δοθούν σύντομα συγκεκριμένες οδηγίες για τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι από την αρχή της υπόθεσης της είχαν υποδειχθεί τρεις τρόποι για να προχωρήσει στις καταγγελίες της.