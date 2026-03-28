Υψίστης σημασίας τα φράγματα στην Κύπρο, λέει η Επίτροπος Περιβάλλοντος

Υψίστης σημασίας έργο ήταν η κατασκευή φραγμάτων στην Κύπρο, δήλωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου. Όπως είπε η κ. Θεοδοσίου, η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες παγκόσμια στην υπερχείλιση φραγμάτων. Τα φράγματα μαζί με τη σωστή διαχείριση του νερού, την εξοικονόμηση με τα σωστά συστήματα, τις υποδομές στα κτήρια, τα εκσυγχρονισμένα και έξυπνα δίκτυα υδροδότησης και άρδευσης και τις προσαρμοσμένες καλλιέργειες, επιτυγχάνεται να μην σπαταλιέται το νερό, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Κύπρος που πλήττονται από μεγάλες περιόδους ολιγομβρίας, τόνισε.

Το νερό έχει γίνει ένα αγαθό που βρίσκεται σε παγκόσμια έλλειψη, γι’ αυτό, όπως είπε, πολλοί μιλούν για τους «πολέμους του νερού» εδώ και δύο δεκαετίες. Έχουμε, συνέχισε, πρώτα το θέμα της σωστής διαχείρισης και της προσοχής στη σπατάλη του νερού. Η κ. Θεοδοσίου αναφέρθηκε ακολούθως στη σημασία της αποθήκευσης του νερού, σημειώνοντας πως δεν έχουμε καταφέρει να επιλυθεί το θέμα της εξάτμισης από τα φράγματα.

Η κ. Θεοδοσίου ανέφερε ακολούθως πως είναι χαρμόσυνο το γεγονός ότι είχαμε αυτές τις άφθονες βροχές τον Μάρτιο, ενώ αναμένονται και τον Απρίλιο. Ο σωστός σχεδιασμός των φραγμάτων είναι ότι αφήνουν και ροή προς τη θάλασσα, γιατί το οικοσύστημα της θάλασσας χρειάζεται και εκείνο τον εμπλουτισμό του με φρέσκο νερό, είπε.

Τόνισε παράλληλα πως δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στις βροχές, γι’ αυτό και ταυτόχρονα «δίνουμε βάρος στις αφαλατώσεις, λέγοντας πως και αυτό θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη φειδώ». Επεσήμανε ακόμη πως η Ανατολική Μεσόγειος χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη κατασκευή φραγμάτων και ιδιαίτερα μετά την κατασκευή του φράγματος του Ασουάν στην Αίγυπτο, που αποκόπηκε μεγάλη ροή νερού προς τη θάλασσα, η θάλασσα μας έχει αυτή την κρυστάλλινη όψη. Επεσήμανε επίσης πως το υψηλό φράγμα του Ασουάν στη νότια Αίγυπτο, που ολοκληρώθηκε το 1970 με σοβιετική βοήθεια, είναι ένα τεράστιο τεχνικό έργο 3,26 χλμ. και δημιούργησε τη λίμνη Νάσερ για τον έλεγχο των πλημμυρών του Νείλου.