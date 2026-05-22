Νέος εντυπωσιακός καταρράκτης κοσμεί το παραλιακό μέτωπο της Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ένα νέο εντυπωσιακό έργο αισθητικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης παραδόθηκε στην τουριστική περιοχή της Πάφου, με τον νέο θεαματικό καταρράκτη να δεσπόζει ανάμεσα στα ξενοδοχεία Alexander The Great Beach Hotel και Almyra Hotel.

Το έργο, σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελου Ονησιφόρου ενισχύει την εικόνα του παραλιακού μετώπου της πόλης, προσθέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς που αναβαθμίζει αισθητικά τον δημόσιο χώρο και ενισχύει την εμπειρία τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα, η δημιουργία του καταρράκτη εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση και ανάδειξη της παραλιακής ζώνης, με έργα που ενισχύουν την ταυτότητα και την ελκυστικότητα της πόλης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, αναγνωρίζοντας τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον κ. Αντρέα Νικολάου για τη συμβολή, την επίβλεψη και την προσπάθειά του καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

 Ο Δήμος Πάφου συνεχίζει να επενδύει σε παρεμβάσεις που ενισχύουν τον δημόσιο χώρο και διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ελκυστική πόλη για όλους, καταλήγει ο κ.Ονησιφόρου.

