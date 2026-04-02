Δ. Π. Χρυσοχούς Ευρωπαϊκή Αναγνώριση για τον Πολυχώρο Θάλασσας και Πολιτισμού

Ο Δ. Πόλης Χρυσοχούς ανακοινώνει ότι ο Πολυχώρος Θάλασσας και Πολιτισμού συμπεριλήφθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως «Success Story», μια σημαντική διάκριση που αναγνωρίζει την αξία και τον αντίκτυπο του έργου μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τιμητική αυτή αναφορά αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο του Μουσείου στην αναβίωση και ανάδειξη της ναυτικής κληρονομιάς του Λατσιού, μέσα από δράσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την καινοτομία και προωθούν τη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη.

Μέσα από εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνεργασίες, ο Πολυχώρος συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση της τοπικής ιστορίας και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες προοπτικές για το μέλλον της πολιτιστικής δημιουργίας και του πολιτιστικού τουρισμού.

Η δημοσίευση στην επίσημη πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισφραγίζει τη σημασία του έργου και αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών όλων όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση και ανάπτυξη αυτού του οράματος. Παράλληλα, προσθέτει ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς τους δίνει δύναμη να συνεχίσουνε με το ίδιο πάθος την αποστολή τους για την προστασία, προβολή και εξέλιξη της ναυτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής( https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/) ως Success Story, μεταξύ άλλων το Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού στο χωριό Λατσί της Κύπρου, επανασυνδέει την τοπική κοινότητα με τη ναυτική της κληρονομιά. Στεγασμένο σε μια αναπαλαιωμένη αποθήκη, αυτό το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο έχει μετατρέψει ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο σε πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χώρο, με εκθέματα για τους ντόπιους ψαράδες, ναυτικούς και την παράκτια ζωή. Οι ψηφιακές τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα και η επαυξημένη πραγματικότητα βοηθούν στη δημιουργία καθηλωτικών εμπειριών για τους επισκέπτες.

Το μουσείο λειτουργεί πλέον όλο το χρόνο, προσελκύοντας επισκέπτες και υποστηρίζοντας τον βιώσιμο τουρισμό στην περιοχή.Αναφέρεται ακόμη πως το Λατσί είναι ένα γραφικό ψαροχώρι στη βορειοδυτική ακτή του ηλιόλουστου νησιού της Κύπρου. Όπως πολλά μικρά ψαροχώρια στην Κύπρο, ήταν ζωντανό το καλοκαίρι, όταν οι τουρίστες έφταναν σε μεγάλους αριθμούς, αλλά πολύ πιο ήσυχο κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους. Ωστόσο, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς και η Τοπική Ομάδα Δράσης Αλιείας Πάφου (FLAG) είχαν άλλα σχέδια για αυτό το όμορφο μέρος με μακρά και πλούσια ναυτική παράδοση.

Η ιδέα τους ήταν να επανασυνδέσουν το χωριό με πάνω από 30 αιώνες θαλάσσιας ζωής και ιστορίας, δημιουργώντας το Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού.Μπόρεσαν προστίθεται να μετατρέψουν αυτό το όραμα σε πραγματικότητα χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον τοπικό διευθυντή της FLAG, Ευγένιο Σάββα, «Η χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο που κατέστησε δυνατή τη μετατροπή μιας στρατηγικής ιδέας σε ένα εμβληματικό έργο εθνικής σημασίας».

Ακόμη αναφέρουν πως το έργο του μουσείου τοποθετεί τους ανθρώπους στην καρδιά της θαλάσσιας κληρονομιάς, αναδεικνύοντας τις ιστορίες ψαράδων, ναυτικών και παράκτιων κοινοτήτων που διαμορφώθηκαν από τη θάλασσα. Τοπικοί ιστορικοί, αρχαιολόγοι, εκπαιδευτικοί και ψηφιακοί ειδικοί συνεργάστηκαν για να σχεδιάσουν μια καθηλωτική εμπειρία, συνδυάζοντας αρχαιολογικούς θησαυρούς με πρωτοποριακές ψηφιακές τεχνολογίες όπως η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα.

Οι επισκέπτες μπορούν πλέον να μπουν στον κόσμο της μεσογειακής θαλάσσιας ζωής, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν μέσω διαδραστικών εκθεμάτων.Οι επισκέπτες μπορούν να ξεκινήσουν ένα ιστορικό ταξίδι, εξερευνώντας αρχαίους πολιτισμούς, την αφήγηση της περιοχής και τη φυσική ομορφιά της χερσονήσου του Ακάμα μέσω καθηλωτικών εγκαταστάσεων.

Κάθε δωμάτιο προσφέρει έναν μοναδικό τρόπο σύνδεσης με την πλούσια κληρονομιά της Κύπρου με έναν αξέχαστο, διαδραστικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών χαρτών, καθηλωτικών βιντεοτοίχων, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας.