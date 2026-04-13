Σε ενήλικο άντρα φέρεται να ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Ακάμα, εξετάζεται η ταυτότητα του

Σε ενήλικο άντρα, άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων, φέρεται να ανήκει η σορός που εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε θαλάσσια περιοχή του Ακάμα, σύμφωνα με τον Κυριάκο Θεοδώρου Λειτουργό Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας .

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του , γύρω στις 5:45 το πρωί της Δευτέρας, 48χρονος ο οποίος μετέβη στην περιοχή για ψάρεμα εντόπισε ανθρώπινο σώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, καθώς και άκατος της Λιμενικής Αστυνομίας, οι οποίοι απέκλεισαν τη σκηνή για εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια θανάτου, όπως σημείωσε ο κ. Θεοδώρου, θα διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Την υπόθεση διερευνούν ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς και το ΤΑΕ Πάφου, ενώ παράλληλα η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο άντρας να συγκαταλέγεται στον κατάλογο των ελλειπόντων προσώπων που διατηρεί.