Σε ενήλικο άντρα φέρεται να ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Ακάμα, εξετάζεται η ταυτότητα του

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε ενήλικο άντρα, άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων, φέρεται να ανήκει η σορός που εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε θαλάσσια περιοχή του Ακάμα, σύμφωνα με τον Κυριάκο Θεοδώρου Λειτουργό Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας .

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του , γύρω στις 5:45 το πρωί της Δευτέρας, 48χρονος ο οποίος μετέβη στην περιοχή για ψάρεμα εντόπισε ανθρώπινο σώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση. 

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, καθώς και άκατος της Λιμενικής Αστυνομίας, οι οποίοι απέκλεισαν τη σκηνή για εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια θανάτου, όπως σημείωσε ο κ. Θεοδώρου, θα διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Την υπόθεση διερευνούν ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς και το ΤΑΕ Πάφου, ενώ παράλληλα η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο άντρας να συγκαταλέγεται στον κατάλογο των ελλειπόντων προσώπων που διατηρεί. 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

