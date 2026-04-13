Το Έθιμο των Βαμμένων Αυγών το Πάσχα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το βάψιμο των αυγών αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα έθιμα του Πάσχα στην Κύπρο και την Ελλάδα και σε πολλές άλλες ορθόδοξες χώρες.

Τα αυγά βάφονται παραδοσιακά τη Μεγάλη Πέμπτη, με κυρίαρχο χρώμα το κόκκινο, το οποίο συμβολίζει το αίμα του Χριστού και τη θυσία Του.

Το αυγό, ως σύμβολο ζωής και αναγέννησης, συνδέεται άμεσα με το μήνυμα της Ανάστασης.

Το σπάσιμο του αυγού το βράδυ της Ανάστασης, στο γνωστό «τσούγκρισμα», συμβολίζει το άνοιγμα του Τάφου και τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο.

 Όπως αναφέρει κάτοικος Γεροσκήπου η Άντρη Κουπεπίδου σήμερα, πέρα από το παραδοσιακό κόκκινο χρώμα, πολλοί επιλέγουν να βάφουν τα αυγά σε διάφορα χρώματα και σχέδια, διατηρώντας όμως ζωντανό το νόημα και τη χαρά του εθίμου.

Το βάψιμο των αυγών αποτελεί μια όμορφη οικογενειακή δραστηριότητα που φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους, μεταφέροντας την παράδοση από γενιά σε γενιά, όπως σημειώνει. Η ιδια έβαψε τα αυγά με διάφορα χρώματα με την μέθοδο των κλωστών φλος.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

