Το Έθιμο των Βαμμένων Αυγών το Πάσχα

Το βάψιμο των αυγών αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα έθιμα του Πάσχα στην Κύπρο και την Ελλάδα και σε πολλές άλλες ορθόδοξες χώρες.

Τα αυγά βάφονται παραδοσιακά τη Μεγάλη Πέμπτη, με κυρίαρχο χρώμα το κόκκινο, το οποίο συμβολίζει το αίμα του Χριστού και τη θυσία Του.

Το αυγό, ως σύμβολο ζωής και αναγέννησης, συνδέεται άμεσα με το μήνυμα της Ανάστασης.

Το σπάσιμο του αυγού το βράδυ της Ανάστασης, στο γνωστό «τσούγκρισμα», συμβολίζει το άνοιγμα του Τάφου και τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο.

Όπως αναφέρει κάτοικος Γεροσκήπου η Άντρη Κουπεπίδου σήμερα, πέρα από το παραδοσιακό κόκκινο χρώμα, πολλοί επιλέγουν να βάφουν τα αυγά σε διάφορα χρώματα και σχέδια, διατηρώντας όμως ζωντανό το νόημα και τη χαρά του εθίμου.

Το βάψιμο των αυγών αποτελεί μια όμορφη οικογενειακή δραστηριότητα που φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους, μεταφέροντας την παράδοση από γενιά σε γενιά, όπως σημειώνει. Η ιδια έβαψε τα αυγά με διάφορα χρώματα με την μέθοδο των κλωστών φλος.