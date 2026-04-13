Live: Ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ - «Κανένα λιμάνι δεν θα είναι ασφαλές» απαντά το Ιράν

Κατάρρευση της εκεχειρίας, ναυτικό μπλόκο στον Περσικό Κόλπο και άλμα του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια.

Μετά το αδιέξοδο που σημειώθηκε  στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις του Ισλαμαμπάντ την Κυριακή, η αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το τραπέζι των συνομιλιών. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς απέρριψε τις τελευταίες προτάσεις της Τεχεράνης, σηματοδοτώντας τη λήξη της προσωρινής εκεχειρίας και την επιστροφή σε κατάσταση μέγιστης στρατιωτικής ετοιμότητας.

Σε μια κίνηση άμεσης κλιμάκωσης, η CENTCOM κήρυξε από σήμερα το μεσημέρι πλήρη ναυτικό αποκλεισμό όλων των ιρανικών λιμανιών. Το αμερικανικό ναυτικό αναπτύσσεται στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν με εντολή να αναχαιτίζει κάθε πλοίο, επιχειρώντας να στραγγαλίσει την οικονομία της Τεχεράνης και να διασφαλίσει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα οδήγησε την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει ήδη σχέδια για στοχευμένα πλήγματα εντός του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε δηλώνοντας πως οι δυνάμεις της βρίσκονται «με το χέρι στη σκανδάλη», προειδοποιώντας για σκληρά αντίποινα σε περίπτωση παραβίασης της κυριαρχίας της.

Με πληροφορίες από Iran International, in.gr

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

