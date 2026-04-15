Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι πασχαλινές εκδηλώσεις του Δήμου Ιεροκηπίας

Οι πασχαλινές εκδηλώσεις του Δήμου Ιεροκηπίας ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας σε δημότες και επισκέπτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας, σε κάθε γωνιά του Δήμου και των δημοτικών του διαμερισμάτων, το Πάσχα γιορτάστηκε με αθρόα συμμετοχή με έντονο εορταστικό κλίμα. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε παραδοσιακά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, μουσική, τραγούδι και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Το πολυδιάστατο αυτό πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πλουσιότερα πασχαλινά προγράμματα που διοργανώνονται στην Κύπρο, προσφέροντας εκδηλώσεις και ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή υλοποίηση των εκδηλώσεων και την ευόδωση των στόχων του και εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία των πασχαλινών εκδηλώσεων και όλους τους δημότες και επισκέπτες που τίμησαν με την παρουσία τους τις δράσεις.