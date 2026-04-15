Eurovision 2026: Χαμηλά η Κύπρος στα προγνωστικά - Σε ποια θέση την δείχνουν οι στοιχηματικές

Μόλις 2% πιθανότητες νίκης για το «Jalla» της Αντιγόνης σύμφωνα με τις στοιχηματικές

Ένα μήνα πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision Song Contest 2026, η Κύπρος φαίνεται να βρίσκεται χαμηλά στις εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιρειών.

Συγκεκριμένα, η Αντιγόνη με το τραγούδι «Jalla» κατατάσσεται εκτός πρώτης δεκάδας, περίπου στην 11η θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστό νίκης μόλις 2%.

Την ίδια ώρα, στην κορυφή των προγνωστικών παραμένει η Φινλανδία με ποσοστό 30%, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και η Δανία.

Παρά τη χαμηλή θέση στα στοιχήματα, η εικόνα μπορεί να αλλάξει όσο πλησιάζουν οι ημιτελικοί, καθώς οι ζωντανές εμφανίσεις και η ανταπόκριση του κοινού συχνά επηρεάζουν καθοριστικά την τελική κατάταξη.

