Σοκ στο BBC: Ψαλίδι σε 2.000 εργαζομένους - Το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων 15ετίας!

Το BBC θα καταργήσει 2000 θέσεις εργασίας, ήτοι περίπου το 10% του δυναμικού του, προκειμένου να μειώσει τις δαπάνες του κατά τη διάρκεια των τριών επόμενων ετών, γεγονός που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στους κόλπους του οπτικοακουστικού ομίλου εδώ και 15 χρόνια, μετέδωσαν την Τετάρτη βρετανικά ΜΜΕ.

Το BBC είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να μειώσει τα έξοδά του κατά 10%, όμως δεν είχε αποκαλύψει τον ακριβή αντίκτυπο επί των θέσεων εργασίας, στους κόλπους αυτού του βρετανικού φορέα, στον απόηχο της παραίτησης του γενικού διευθυντή του και της μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμηση από τον Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από την προβολή ενός παραπλανητικού μοντάζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA και το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, αυτές οι απολύσεις ανακοινώθηκαν σήμερα στο προσωπικό. Σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε, το BBC δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες.

Αυτές οι μειώσεις των θέσεων εργασίας ανακοινώθηκαν λίγο πριν από την άφιξη του νέου γενικού γραμματέα του BBC, Ματ Μπρίτιν, πρώην επικεφαλής της Google, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα τη 18η Μαΐου.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, αυτή η προβλεπόμενη μείωση κόστους κατά 10% ισοδυναμεί με περίπου 600 εκατομμύρια στερλίνες (690 εκατομμύρια ευρώ), με απολύσεις αλλά επίσης την κατάργηση ορισμένων προγραμμάτων.

Οι οικονομικές δυσχέρειες του BBC οξύνθηκαν από τη μείωση των εσόδων που προκύπτουν από τις ετήσιες πάγιες επιβαρύνσεις, οι οποίες ολοένα και αμφισβητούνται. Το τέλος αυτό ανέρχεται αυτήν τη στιγμή σε 174,50 λίρες.

