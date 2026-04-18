Στα 90 δολάρια η διεθνής τιμή πετρελαίου Brent – Ράλι στα διεθνή χρηματιστήρια μετά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφηκε στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, η οποία υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε εβδομάδων, στον απόηχο των ιρανικών ανακοινώσεων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, θετικό ήταν το κλίμα στα διεθνή χρηματιστήρια, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Η πτώση στην αγορά ενέργειας ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο οι απώλειες στο πετρέλαιο ξεπέρασαν χθες Παρασκευή (17/4) ακόμη και το 10%, για να περιοριστούν τελικά κοντά στο 9% έως το κλείσιμο. Ως αποτέλεσμα, η τιμή του Brent διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, σηματοδοτώντας σαφή αποκλιμάκωση μετά την πρόσφατη έντονη άνοδο.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρήθηκε και στην αγορά φυσικού αερίου, όπου οι τιμές υποχώρησαν σημαντικά, επιστρέφοντας στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκινούσαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, η τιμή διαμορφώθηκε περίπου στα 38 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας ημερήσια πτώση 8,6%. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρώπη, καθώς οι χώρες βρίσκονται σε φάση αναπλήρωσης αποθεμάτων ενόψει της επόμενης χειμερινής περιόδου, μειώνοντας την αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Στον αντίποδα, ισχυρή ήταν η εικόνα στις διεθνείς αγορές μετοχών. Ο βασικός αμερικανικός δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας εκ νέου το όριο των 7.000 μονάδων, αντανακλώντας την αυξημένη επενδυτική αισιοδοξία που συνοδεύει την αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Ήδη καταγράφεται νέα πτώση στις τιμές χονδρικής, ενώ οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η καθοδική τάση θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές αναμένεται να δουν χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια, με ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις όπου τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη θα διατίθενται αισθητά κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ