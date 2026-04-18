Live: Χτυπήθηκαν δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν - Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά το Λίβανο

Το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ επιστρέφει στην «προηγούμενη κατάσταση», ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακτά τον «αυστηρό έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, σε απάντηση στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, ανακαλώντας τη χθεσινή απόφασή του να ανοίξει ξανά αυτή τη κομβικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το Ιράν είχε «συμφωνήσει καλή τη πίστει να επιτρέψει τη διέλευση ενός περιορισμένου αριθμού πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων», αλλά οι Αμερικανοί, παραβιάζοντας τη δέσμευσή τους, «συνεχίζουν να εμπλέκονται σε πράξεις πειρατείας υπό το πρόσχημα του λεγόμενου αποκλεισμού», κατήγγειλε η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Χατάμ αλ Ανμπίγια, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση και αυτό το στρατηγικό πέρασμα βρίσκεται πλέον υπό τον αυστηρό έλεγχο» του Ιράν, προσθέτει η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, in.gr, Iran International, IRNA, skai.gr, cnn.gr

