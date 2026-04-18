Κυπριακό και ΜΟΕ στο επίκεντρο της συνάντησης Έρχιουρμαν με τη Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο

Συνάντηση με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ για πολιτικές υποθέσεις και ειρηνευτικές αποστολές, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, είχε στην Τουρκία ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο κ. Ερχιουρμαν, ο οποίος βρίσκεται στην Αττάλεια για να συμμετάσχει στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, είχε μια παραγωγική συνάντηση με τη Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρεται ότι συζητήθηκε λεπτομερώς η τελευταία κατάσταση σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και το Κυπριακό και έγινε ανταλλαγή απόψεων.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό Μέγαρο.

