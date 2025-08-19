Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Πτήσεις προς Βενετία και Τούζλα ξεκινά από το αεροδρόμιο Λάρνακας, η Wizz Air

Πτήσεις προς τη Βενετία και την Τούζλα ξεκινά από το αεροδρόμιο Λάρνακας, τη χειμερινή σεζόν και τη νέα χρονιά, η αεροπορική εταιρεία Wizz Air.

Σε ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι «από τις 2 Δεκεμβρίου οι πτήσεις από Λάρνακα προς Βενετία θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα – κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο – με ναύλους που ξεκινούν από μόλις €19,99 (απλή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών χρεώσεων και μίας χειραποσκευής). Εξάλλου από τις 31 Μαρτίου 2026, οι ταξιδιώτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να πετούν απευθείας από Λάρνακα προς Τούζλα της Βοσνίας, με ναύλους που ξεκινούν επίσης από €19,99, ενώ τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα στο wizzair.com».

Ακόμα η Wizz Air θα αρχίσει την πραγματοποίηση πτήσεων από τη Θεσσαλονίκη προς το Τελ Αβίβ, από τις 28 Οκτωβρίου, με ναύλους που ξεκινούν από €75,99».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Olivia Harangozo, Corporate Communications Manager της Wizz Air, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι «επεκτείνουμε το δίκτυό μας από τη Λάρνακα με αυτές τις δύο νέες διαδρομές, καθώς και για το ότι ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα με πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Τελ Αβίβ. Η Βενετία υπήρξε ένας από τους πλέον ζητούμενους προορισμούς, ενώ η Τούζλα αποτελεί μια νέα και συναρπαστική επιλογή για όσους ταξιδιώτες θέλουν να ανακαλύψουν κάτι διαφορετικό» είπε.

