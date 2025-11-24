Όλα κύλησαν ομαλά στο Λύκειο Βεργίνας

Πολύς θόρυβος για το τίποτα τελικά... Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί η εκδήλωση δεντροφύτευσης της εβραϊκής κοινότητας Κύπρου, απέναντι από το Λύκειο Βεργίνας, στη Λάρνακα. Περίπου στον ίδιο χώρο έλαβε χώρα και εκδήλωση διαμαρτυρίας, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την αρχική ανακοίνωση, ότι η δεντροφύτευση θα ήταν προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων. Μια ανακοίνωση που προκάλεσε αντιδράσεις. Η δεντροφύτευση έγινε, η εκδήλωση διαμαρτυρίας έγινε, αλλά επεισόδια, ευτυχώς, δεν έγιναν.
Β. Βας