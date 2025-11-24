Όλα κύλησαν ομαλά στο Λύκειο Βεργίνας

Πολύς θόρυβος για το τίποτα τελικά... Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί η εκδήλωση δεντροφύτευσης της εβραϊκής κοινότητας Κύπρου, απέναντι από το Λύκειο Βεργίνας, στη Λάρνακα. Περίπου στον ίδιο χώρο έλαβε χώρα και εκδήλωση διαμαρτυρίας, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την αρχική ανακοίνωση, ότι η δεντροφύτευση θα ήταν προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων. Μια ανακοίνωση που προκάλεσε αντιδράσεις. Η δεντροφύτευση έγινε, η εκδήλωση διαμαρτυρίας έγινε, αλλά επεισόδια, ευτυχώς, δεν έγιναν.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.