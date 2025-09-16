Υπέρ Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων

Την πλήρη στήριξή του στην προώθηση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου για τη δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων εκφράζει ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της εναρμόνισης της χώρας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου αναφέρει ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Κύπρος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο και σαφές πλαίσιο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης στο πλαίσιο των ξένων επενδύσεων, χωρίς να υπονομεύεται η ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού».

«Η υιοθέτηση άλλωστε σαφών και διαφανών διαδικασιών συνιστά βασική προϋπόθεση για την εδραίωση της εμπιστοσύνης των ξένων επενδύσεων και την περαιτέρω ανάδειξη της Κύπρου ως ενός σύγχρονου και αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού. Η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων που είναι και το ζητούμενο, ανέκαθεν συνέβαλε στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και, ευρύτερα, στην πρόοδο της κοινωνίας», προσθέτει.

Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν στο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας και θεωρεί σημαντικό όπως το νέο πλαίσιο εφαρμοστεί με τρόπο που να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα την επενδυτική δυναμική της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε δήλωσή της, η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου, Μερσίνα Ισιδώρου, επεσήμανε ότι ο Σύνδεσμος, εκπροσωπώντας εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε έναν από τους βασικότερους τομείς της κυπριακής οικονομίας, στηρίζει κάθε προσπάθεια «που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, συμμετέχοντας ενεργά και εποικοδομητικά στον δημόσιο διάλογο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου».

ΚΥΠΕ