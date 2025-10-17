Η Pafilia Property Developers Ανακοινώνει Στρατηγική Συνεργασία με την Hamptons International

Η Pafilia, η κορυφαία ιδιωτική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό τη σύναψη μιας στρατηγικής συνεργασίας με την Hamptons International, μία από τις πλέον έγκυρες και πολυβραβευμένες εταιρείες ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συνεργασία αυτή ενώνει την κορυφαία ποιότητα και την καινοτομία των έργων της Pafilia με την εκτεταμένη διεθνή εμβέλεια και το κύρος της Hamptons, προσφέροντας στους Βρετανούς και διεθνείς αγοραστές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξαιρετικά πολυτελή ακίνητα στην Κύπρο. Με ολοκληρωμένη καθοδήγηση, εξατομικευμένη υποστήριξη και διαφάνεια σε κάθε στάδιο, η διαδικασία αγοράς γίνεται απρόσκοπτη και ευχάριστη, διασφαλίζοντας μια μοναδική εμπειρία για τον πελάτη.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, τα εμβληματικά έργα της Pafilia, όπως το ONE, ο πρώτος και υψηλότερος παραθαλάσσιος πύργος στη Κύπρο, και το Minthis, το πολυτελές γκολφ & spa resort στην Πάφο, θα προβληθούν μέσω της Hamptons, συμπεριλαμβανομένων 84 γραφείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, του Hamptons International Private Office για ultra-high-net-worth πελάτες και του δημοφιλούς ιστότοπου με 350.000 επισκέπτες μηνιαίως.

Ο Barry Winter, Διευθυντής Πωλήσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Pafilia, δήλωσε: «Η συνεργασία με την Hamptons International ενισχύει την αφοσίωσή μας στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τις μακροχρόνιες σχέσεις με διεθνείς πελάτες. Μαζί, επαναπροσδιορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αγοραστές ανακαλύπτουν και επενδύουν σε ακίνητα στην Κύπρο».

Η Leal Ignatius, Head of International στην Hamptons, πρόσθεσε: «Η Pafilia φέρνει νέα πρότυπα σχεδίασης, πολυτέλειας και βιωσιμότητας στη Μεσόγειο. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι πελάτες μας αποκτούν άμεση πρόσβαση στα κορυφαία ακίνητα της Κύπρου με ασφάλεια, εμπιστοσύνη και προσωπική φροντίδα».

Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Pafilia, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία και αναδεικνύοντας τη δυναμική της Κύπρου ως κορυφαίου προορισμού για επενδύσεις πολυτελών ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα έργα της Pafilia, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.pafilia.com

Για να εξερευνήσετε ακίνητα στην Κύπρο διαθέσιμα μέσω της Hamptons International, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.hamptons.co.uk/international/cyprus