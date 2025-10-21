Μόλις 4 κοινωνικές επιχειρήσεις εγγράφηκαν από τη ψήφιση της νομοθεσίας το 2021

Μόλις τέσσερις κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν αιτηθεί και εγγραφεί στην Κύπρο από την ψήφιση της αντίστοιχης νομοθεσίας το 2021, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν την Τρίτη κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, η οποία εξέτασε το θέμα της πορείας εφαρμογής της νομοθεσίας, για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο και τον στρατηγικό σχεδιασμό του κράτους.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Πασιουρτίδης, εξέφρασε ανησυχία και απογοήτευση για την πορεία υλοποίησης του θεσμού, εξηγώντας πως παρότι οι κανονισμοί εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του 2023 και τον Ιούλιο του 2025 καθορίστηκαν τα κριτήρια εγγραφής από το Υπουργικό Συμβούλιο, η ανταπόκριση είναι μέχρι στιγμής πολύ περιορισμένη.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η εξέλιξη είναι, εκτός από απογοητευτική, και λυπηρή», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο βασικός στόχος της νομοθεσίας για την προώθηση της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων έχει αποτύχει οικτρά.

Σύμφωνα με τον κ. Πασιουρτίδη «στο πλαίσιο της συζήτησης του αυτεπάγγελτου θέματος για την πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας – που εγγράψαμε ως ΑΚΕΛ – έχουμε ακούσει ότι μόνον 4 επιχειρήσεις έχουν αιτηθεί να εγγραφούν ως κοινωνικές επιχειρήσεις».

Πρόσθεσε ότι με βάση τις χρονολογίες «αυτό το πράγμα, εκτός από απογοητευτικό, είναι και λυπηρό, διότι, αν ο σκοπός της νομοθεσίας όταν ψηφιζόταν ήταν η προώθηση της εγγραφής κοινωνικών επιχειρήσεων, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτός έχει αποτύχει οικτρά».

«Αυτό», σημείωσε, «έχει πολλούς παράγοντες που έχουν συμβάλει, ένας εκ των οποίων θεωρούμε ότι είναι η έλλειψη κινήτρων, η έλλειψη προωθητικών ενεργειών, οι οποίες θα συμβάλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων».

Ο κ. Πασιουρτίδης ανέφερε ότι μπορεί να αποδεχτεί το επιχείρημα του Εφόρου Συνεργατισμού και Κοινωνικών Επιχειρήσεων ότι στην Κύπρο δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα, αλλά πρόσθεσε πως «η κουλτούρα καλλιεργείται, η κουλτούρα δημιουργείται και για να δημιουργηθεί μια κουλτούρα σε έναν λαό που δεν την είχε εδώ και χρόνια, χρειάζεται να αναλαμβάνονται δράσεις».

Όπως είπε «υπεύθυνη για αυτές τις δράσεις είναι η κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχει σε υψηλή προτεραιότητα την προώθηση εγγραφής κοινωνικών επιχειρήσεων.

«Θέλω να πιστεύω ότι από τον Γενάρη του 2026, όπου -όπως μας ανακοινώθηκε- θα υπάρξει μία δημοσιογραφική διάσκεψη και εκστρατεία για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα δημιουργηθούν εκείνα τα δεδομένα που θα επιτρέπουν και θα παρακινούν όσους θέλουν να εγγράψουν κοινωνικές επιχειρήσεις», είπε.

Επιπλέον, χαρακτήρισε ανεπαρκές το ποσό των 10.000 ευρώ ως αρχικό κεφάλαιο ή χορηγία, καθώς τα έξοδα εγγραφής και λειτουργίας είναι σημαντικά υψηλότερα.

Έκρουσε, επίσης, τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη ενημέρωσης βασικών φορέων, όπως η Συνομοσπονδία Αναπήρων, για τους ισχύοντες κανονισμούς και κριτήρια.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ενισχύσουν την προσπάθεια, ενώ ανακοίνωσε ότι θα επανεξεταστεί σύντομα το θέμα, με στόχο η νομοθεσία να μετατραπεί σε πραγματικότητα και να προωθηθούν πρωτοβουλίες για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Τέλος, υπενθύμισε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες κοινωνικών επιχειρήσεων, δηλαδή αυτές που ασχολούνται με κοινωνικά, πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα και αυτές που στοχεύουν στην ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως ανάπηροι, μετανάστες και αποφυλακισμένοι.

«Οι πρόνοιες της νομοθεσίας αφορούν πολύ σοβαρά ζητήματα και η Κύπρος έχει πραγματικά ανάγκη την ανάπτυξη τέτοιων επιχειρήσεων», κατέληξε.

ΚΥΠΕ