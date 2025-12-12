Εργασίες σε διάφορα σημεία του αυτοκινητόδρομου - Δείτε που και πότε

Διάφορες εργασίας θα πραγματοποιηθούν τις επομενες ημέρες σε σημεία του αυτοκινητόδρομου στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού.

Συγκεκριμενα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων την Κυριακή, μεταξύ 06:00 και 9:00 το πρωί, θα γίνει αφαίρεση εναέριων γραμμών της ΑΗΚ πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), στην περιοχή του κόμβου Κοφίνου (Σημείο Σύνδεσης Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, Α1 με Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λάρνακας, Α5) και στις δυο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα γίνονται από την Αστυνομία ολιγόλεπτες διακοπές της ροής της κυκλοφορίας, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας (Α1), διάρκειας μέχρι πέντε λεπτών η κάθε μία και στις δύο κατευθύνσεις, αναφέρεται.

Τη Δευτέρα, μεταξύ 09:00 και 14:30, θα εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης σε υφιστάμενο σύστημα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης στον Αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Παραλιμνίου, με κατεύθυνση από το Παραλίμνι προς Λάρνακα, παρά την έξοδο του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού, προς Λάρνακα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα παραμείνει κλειστή η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητόδρομου, για 500μ. περίπου, με την τροχαία κίνηση να διοχετεύεται στην άλλη λωρίδα κυκλοφορίας.

Επίσης, όπως αναφέρεται, το Σάββατο, μεταξύ 06:00 και 14:00, θα εκτελούνται εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου / Παρακαμπτήριου Δρόμου, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, ανά πάσα στιγμή και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με το σύστημα κινητού εργοταξίου.

Εξάλλου, την Τρίτη και την Τετάρτη μεταξύ 20:00 και 05:30 της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται τοπικές επιδιορθωτικές εργασίες στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας παρά την Παρεκκλησιά, με κατεύθυνση προς Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα είναι κλειστή η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για μήκος 300μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων «απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ