RedwolfOgilvy και Cablenet ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της επικοινωνίας και της ψηφιακής παρουσίας του οργανισμού

Η RedwolfOgilvy, ένα από τα κορυφαία γραφεία στον τομέα της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων και του ψηφιακού marketing στην Κύπρο, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Cablenet, έναν από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η RedwolfOgilvy έχει αναλάβει την υποστήριξη της Cablenet σε επίπεδο:

Δημοσίων Σχέσεων και εταιρικής στρατηγικής επικοινωνίας

Ψηφιακής προώθησης

Δημιουργικής και στρατηγικής ψηφιακής διαφήμισης

Σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της εικόνας της Cablenet, την ανάδειξη των υπηρεσιών της και τη στρατηγική της διαφοροποίηση σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Επ’ αυτού, η στρατηγική ψηφιακή υποστήριξη περιλαμβάνει την αξιοποίηση εργαλείων που διαθέτει η RedwolfOgilvy για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ανάλυσης εμπειρίας και συμπεριφοράς χρηστών, παρακολούθησης πωλήσεων και βελτιστοποίησης αποδόσεων, καθώς και στοχευμένες καμπάνιες σε όλα τα ψηφιακά μέσα με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση του conversion rate.

«Είναι χαρά μας που μια τόσο δυναμική εταιρεία όπως η Cablenet εμπιστεύτηκε την ομάδα μας για την επόμενη φάση της επικοινωνιακής της πορείας. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε με στρατηγική και δημιουργικότητα στη συνεχή ενδυνάμωση της σχέσης της Cablenet με το κοινό της», δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια της RedwolfOgilvy, Μαρία Χριστοδούλου.

Από πλευράς Cablenet, o Αντρέας Πολυβίου,Marketing Manager, δήλωσε: «Στην Cablenet, η επικοινωνία είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε ουσιαστικούς δεσμούς με τον κόσμο μας. Με τη RedwolfOgilvy έχουμε έναν ισχυρό σύμμαχο για να υλοποιήσουμε το όραμά μας, μέσα από νέους και δημιουργικούς τρόπους».

Η συνεργασία ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο 2025 και περιλαμβάνει ήδη σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμματισμένων και νέων καμπανιών σε ψηφιακά μέσα, καθώς και δράσεων στο πεδίο του Corporate PR.