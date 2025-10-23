Η Emirates στην κορυφή της κατάταξης του προγράμματος JFK Fly Quiet, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για πιο ήσυχες και βιώσιμες πτήσεις

Η Emirates κατέκτησε τη διάκριση Gold Tier στο πρόγραμμα Fly Quiet 2024 του αεροδρομίου John F. Kennedy (JFK) στη Νέα Υόρκη, αποτελώντας τη μοναδική αεροπορική εταιρεία που έλαβε αυτή την τιμητική αναγνώριση. Με βαθμολογία 92,9, η Emirates ξεχώρισε σημαντικά έναντι των υπολοίπων αερομεταφορέων που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα Fly Quiet, που έχει αναπτυχθεί από την Λιμενική Αρχή Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ (Port Authority of New York and New Jersey), αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τις αεροπορικές εταιρείες να μειώνουν τα επίπεδα θορύβου των δραστηριοτήτων τους, μέσω της χρήσης πιο αθόρυβων αεροσκαφών, της εφαρμογής διαδικασιών μείωσης θορύβου και της χρήσης συγκεκριμένων διαδρόμων απογείωσης και προσγείωσης.
Η διάκριση Gold Tier αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Emirates για τη μείωση του θορύβου σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα και λειτουργικά σύνθετα αεροδρόμια του κόσμου. Από την έναρξη του προγράμματος, η Emirates συνεργάζεται στενά με τη Λιμενική Αρχή Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ, με την ομάδα Flight Operations της εταιρείας να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. Η πρόσφατη αυτή διάκριση σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα διεθνή αεροδρόμια έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από βραβεύσεις στον τομέα διαχείρισης θορύβου τα τελευταία χρόνια, όπως η Silver Tier στο πρόγραμμα Fly Quiet του αεροδρομίου Newark (EWR) και το Βραβείο του Προέδρου στα προγράμματα Fly Quiet του αεροδρομίου του Σαν Φρανσίσκο (SFO).
Τα επίπεδα θορύβου του στόλου της Emirates καταγράφονται κατά 12 EPNdB χαμηλότερα από τα όρια που ορίζει το ICAO Chapter 4. Ολόκληρος ο στόλος μεγάλων αεροσκαφών της, με τις υψηλής χωρητικότητας πτήσεις του, μεταφέρει τους επιβάτες αποτελεσματικά, επιτυγχάνοντας παράλληλα βέλτιστη διαχείριση του θορύβου. Κάθε τομέας πτήσης αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 1,75 εκατομμύρια επιβατο-χιλιόμετρα, με θόρυβο μόνο κατά την απογείωση και κατά την προσγείωση. Με άλλα λόγια, η Emirates επιτυγχάνει πτήσεις μεγάλων αποστάσεων χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, διατηρώντας παράλληλα χαμηλά επίπεδα θορύβου.
Η επιχειρησιακή χρήση μεγάλων αεροσκαφών υψηλής χωρητικότητας συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση της συνολικής ηχοαπόδοσης. Για παράδειγμα, σε μια διαδρομή που εξυπηρετεί 500 επιβάτες ημερησίως, ένα μόνο αεροσκάφος Airbus A380 της Emirates ολοκληρώνει το δρομολόγιο με μία απογείωση και μία προσγείωση, δηλαδή δύο στιγμές κατά τις οποίες παράγεται θόρυβος. Αν η ίδια διαδρομή εκτελούνταν με μικρότερα αεροσκάφη, που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά θορύβου, θα απαιτούνταν έως τρεις πτήσεις ανά κατεύθυνση και πιθανώς ενδιάμεσος σταθμός, με αποτέλεσμα να παράγονται συνολικά περισσότερες στιγμές θορύβου για την ίδια μεταφορά επιβατών. Με αυτόν τον τρόπο, το δίκτυο και το επιχειρησιακό μοντέλο της Emirates, που βασίζεται σε στόλο μεγάλων αεροσκαφών και πτήσεις υψηλής χωρητικότητας, βελτιστοποιεί την παραγωγή θορύβου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σύνδεση κρίσιμων κοινοτήτων με τον υπόλοιπο κόσμο.
Η αεροπορική συνδεσιμότητα φέρνει οφέλη που ξεπερνούν τα όρια του αεροδρομίου, συνδέοντας οικογένειες και φίλους σε όλο τον κόσμο, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα στις τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, και διευκολύνοντας το διεθνές εμπόριο και τον τουρισμό, συμβάλλοντας στην ευημερία και την ανάπτυξη.
Δέσμευση για πιο ήσυχους ουρανούς
Η μείωση του θορύβου των αεροσκαφών είναι καθοριστική για την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής των κοινοτήτων που ζουν κοντά στα αεροδρόμια. Η Emirates δεσμεύεται να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπό της από θόρυβο, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες στους προορισμούς που εξυπηρετεί και αναγνωρίζοντας ότι ακόμη και μικρές αποφάσεις στις επιχειρήσεις πτήσεων μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του θορύβου στο έδαφος.
Η στρατηγική της εταιρείας για τη μείωση του θορύβου αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά πρότυπα επιχειρησιακής ακρίβειας, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
- Συμμόρφωση με διαδικασίες μείωσης θορύβου και περιορισμούς λειτουργίας: Η στρατηγική της Emirates απαιτεί αυστηρή τήρηση των Διαδικασιών Αναχώρησης για Μείωση Θορύβου (Noise Abatement Departure Procedures – NADP), όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί από τις αρμόδιες αρχές. Οι διαδικασίες αυτές ενσωματώνονται στα Κανονιστικά Λειτουργίας (SOPs) της εταιρείας και τηρούνται σχολαστικά από όλα τα πληρώματα. Παράλληλα, η Emirates διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση με τα ωράρια λειτουργίας και τους περιορισμούς κάθε αεροδρομίου, σεβόμενη τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις.
- Προτίμηση διαδρόμων με χαμηλή ηχορύπανση: Η Emirates χρησιμοποιεί ενεργά τους διαδρόμους με χαμηλή ηχορύπανση όπου αυτό είναι επιχειρησιακά εφικτό, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, όπως π.χ. πλάγιοι άνεμοι, διασφαλίζοντας πάντα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.
- Διαφάνεια και λογοδοσία: Η Emirates θέτει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στον πυρήνα της επιχειρησιακής της προσέγγισης. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις διαδικασίες μείωσης θορύβου οδηγεί σε υποχρεωτική αναφορά από τα πληρώματα, η οποία εξετάζεται διεξοδικά για τον εντοπισμό των αιτίων και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων. Αυτός ο συνεχής κύκλος ανατροφοδότησης ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας για διαρκή βελτίωση και υπεύθυνη λειτουργία.
- Πιο ήσυχος στόλος: Η Emirates διαθέτει έναν από τους πιο ήσυχους στόλους μεγάλων αεροσκαφών στον κλάδο, με συνολικά επίπεδα θορύβου που συμμορφώνονται ή υπερβαίνουν τα πρότυπα ICAO Chapter 4 και 14. Οι συνεχείς επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του στόλου διασφαλίζουν ότι η απόδοση όσον αφορά τον θόρυβο παραμένει στην αιχμή της τεχνολογίας και συνεχώς βελτιώνεται τα επόμενα χρόνια.
- Συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς: Η προσέγγιση της Emirates στη μείωση θορύβου υπερβαίνει την τεχνική αριστεία, καθώς η συνεργασία με αρμόδιους φορείς είναι κεντρικής σημασίας για την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε στρογγυλά τραπέζια και ομάδες εργασίας αεροδρομίων, ενώ τηρεί σχολαστικά όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις τεκμηρίωσης και αναφοράς, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια με τις ρυθμιστικές αρχές και τις τοπικές κοινότητες.