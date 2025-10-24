Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις για την εφαρμογή «mas&WIN!» του Ομίλου Υπεραγορών Mas στα Cyprus Customer Excellence Awards 2024!

Η εφαρμογή “mas&WIN!”, του Ομίλου Υπεραγορών MAS, απέσπασε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Cyprus Customer Excellence Awards 2024 της Boussias Cyprus. Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν τη δέσμευση του Ομίλου να εξελίσσεται συνεχώς, επενδύοντας στην καινοτομία, την άριστη εξυπηρέτηση και την ανταμοιβή της εμπιστοσύνης των πελατών του.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, με τον Όμιλο Υπεραγορών MAS να ξεχωρίζει ανάμεσα στις κορυφαίες κυπριακές επιχειρήσεις στον τομέα του λιανεμπορίου. Τα βραβεία παρέλαβαν ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, κος Λούκας Ζουρίδης, και ο Εμπορικός Διευθυντής Αγορών, κος. Νίκος Αρετής, τα οποία ήταν:

GOLD AWARD στην κατηγορία “Best Use of Rewards & Incentives”

GOLD AWARD στην κατηγορία “Best Customer Experience Initiative or Strategy

SILVER AWARD στην κατηγορία “Best Customer Loyalty & Engagement Initiative

BRONZE AWARD στην κατηγορία “Best Digital Customer Experience

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις επιβεβαιώνουν την επιτυχία της εφαρμογής “mas&WIN!” στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και προσωποποιημένης εμπειρίας των πελατών, συνδυάζοντας την επιβράβευση και την αλληλεπίδραση με την τεχνολογική καινοτομία. Με την χρήση της εφαρμογής “mas&WIN!”, οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια, ενδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει ο Όμιλος με το κοινό του.

Ο Όμιλος Υπεραγορών MAS συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην συνεχή εξέλιξη και στη ψηφιακή αναβάθμιση, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την εμπειρία των πελατών και ενισχύοντας τη θέση του ως ένας από τους ηγέτες στον τομέα του λιανεμπορίου στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο www.mas.com.cy.