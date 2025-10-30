Η Πετρολίνα διπλά βραβευμένη για «Αριστεία στη Συνεργασία» στα Cyprus Responsible Business Awards 2024

Η Πετρολίνα ξεχώρισε στα Cyprus Responsible Business Awards 2024, αποσπώντας Χρυσό και Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία «Αριστεία στη Συνεργασία: Συνεργασία Επιχείρησης – ΜΚΟ».

Τιμήθηκε με το Χρυσό Βραβείο για τη διαχρονική στήριξη και συνεργασία της με την Europa Donna Κύπρου, και με το Χάλκινο Βραβείο για το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη συνεχή παρουσία και προσφορά της στην κυπριακή κοινωνία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία της με την Europa Donna Κύπρου, η Πετρολίνα στηρίζει έμπρακτα το έργο του Οργανισμού για τις γυναίκες με εμπειρία καρκίνου του μαστού, αποτελώντας τον αιμοδότη του 50% των Σπιτιών Europa Donna στην Κύπρο.

Καλύπτοντας το ενοίκιο για το Σπίτι στη Λάρνακα από το 2009 – έτος λειτουργίας του, και για το Σπίτι στην Πάφο από το 2023, η Πετρολίνα συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη και απρόσκοπτη λειτουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για κάθε γυναίκα που χρειάζεται στήριξη. Η συνεργασία αυτή αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς κοινωνικής προσφοράς, με διαρκή και θετικό αντίκτυπο στον τόπο.

Η Πετρολίνα, στο πλαίσιο της διαχρονικής της στήριξης στον τομέα της υγείας και της έρευνας, συνεργάζεται στενά με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, από το 2011, ενισχύοντας το σημαντικό έργο που επιτελεί. Μέσα από τη χορηγία καυσίμων για το ετήσιο «Ταξίδι με τα Φτερά της Ελπίδας», τη φιλανθρωπική εκδήλωση του Telethon, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη και ενδυνάμωση του έργου του Ινστιτούτου.

Παράλληλα, η Πετρολίνα προσφέρει υποτροφίες αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ινστιτούτου, ενισχύοντας την έρευνα, την εκπαίδευση και τη νέα γενιά επιστημόνων, καθώς και μέσω άλλων ενεργειών που συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της κοινωνίας.

Η κ. Γεωργία Λευκαρίτη, Εκτελεστικός Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Limited, τόνισε πως «Για την Πετρολίνα, τα βραβεία αυτά, αποτελούν επιβεβαίωση της διαχρονικής στήριξης και κοινωνικής προσφοράς στον τόπο μας. Συνεχόμενη δέσμευσή μας, είναι να ανταποκρινόμαστε άμεσα και να προσαρμόζουμε τις δράσεις μας στις εκάστοτε ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον».