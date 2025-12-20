ΕΚΤ: Επιβραδύνεται η αύξηση των μισθών, ομαλοποιούνται οι πιέσεις

Χαμηλότερη αύξηση των μισθών στην ευρωζώνη και σταδιακή ομαλοποίηση των πιέσεων στις εργασιακές διαπραγματεύσεις το 2026, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, ο δείκτης παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ ενημερώθηκε με τις μισθολογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025·και ο μελλοντικός ορίζοντας παρατάθηκε έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2026

Οι πληροφορίες που αφορούν το μέλλον υποδεικνύουν επιβράδυνση της αύξησης των συμβατικών μισθών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2025.

Ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ με μη εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές διαμορφώνεται στο 3,0% το 2025 και στο 2,7% το 2026, ενώ για τις ενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας με εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 3,2% το 2025 (με βάση κάλυψη 49,5 % των εργαζομένων στις συμμετέχουσες χώρες) και 2,3% το 2026 (με βάση κάλυψη 28,8 %).

Ο δείκτης μισθών χωρίς εφάπαξ πληρωμές δείχνει επιβράδυνση της διαπραγματευόμενης αύξησης των μισθών από 3,9% το 2025 σε 2,6% το 2026.

Οι προβλέψεις για το 2026

Για το 2026, ο βασικός δείκτης μισθών της ΕΚΤ ανέρχεται σε 2,0% το πρώτο τρίμηνο, 2,1% το δεύτερο τρίμηνο, 2,5% το τρίτο τρίμηνο και 2,7% το τέταρτο τρίμηνο.

Η άνοδος της μισθολογικής πορείας κατά τη διάρκεια του έτους σχετίζεται με την εξάλειψη της μηχανικής καθοδικής επίδρασης των μεγάλων εφάπαξ πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν το 2024 αλλά όχι το 2025.

Ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ υποδηλώνει επίσης ότι υπάρχει μικρότερη διασπορά στις πιέσεις των διαπραγματευμένων μισθών μεταξύ των διαφόρων χωρών της ζώνης του ευρώ το 2026 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ με μη εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές (3,1% το πρώτο τρίμηνο, 2,5% το δεύτερο τρίμηνο, 2,4% το τρίτο τρίμηνο και 2,7% το τέταρτο τρίμηνο) αντικατοπτρίζει επίσης τις πιο σταθερές και λιγότερο ασταθείς προοπτικές για την αύξηση των συμβατικών μισθών για το 2026 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Ο δείκτης μισθών, εξαιρουμένων των εφάπαξ πληρωμών, ανέρχεται σε 2,8% το πρώτο τρίμηνο, 2,6% το δεύτερο τρίμηνο, 2,5% το τρίτο τρίμηνο και 2,7% το τέταρτο τρίμηνο, γεγονός που υποδηλώνει επίσης πιο μέτρια δυναμική των συμβατικών μισθών από ό,τι τα προηγούμενα έτη.

Η κάλυψη των εργαζομένων το 2026 ανέρχεται σε 36,9% το πρώτο τρίμηνο, 30,1% το δεύτερο τρίμηνο, 24,8% το τρίτο τρίμηνο και 23,4% το τέταρτο τρίμηνο.