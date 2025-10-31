Το Columbia Beach Resort τιμήθηκε με το βραβείο Excellence in Baby & Toddler Care Award 2025 από τον Luxury Childcare Association

Το Columbia Beach Resort απέσπασε το βραβείο «Excellence in Baby & Toddler Care Award 2025» από τον Luxury Childcare Association (LCA), έναν κορυφαίο θεσμό που αναγνωρίζει την αριστεία, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στην παιδική φροντίδα και τη φιλοξενία οικογενειών σε πολυτελή θέρετρα ανά τον κόσμο.

Τα Luxury Childcare Association Awards αποτελούν σημείο αναφοράς για την παγκόσμια βιομηχανία φιλοξενίας, αναδεικνύοντας κάθε χρόνο τα θέρετρα που επαναπροσδιορίζουν την έννοια της πολυτελούς οικογενειακής εμπειρίας. Οι διακρίσεις αυτές τιμούν τη φροντίδα, την έμπνευση και την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρονται στα παιδιά και στις οικογένειές τους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέων προτύπων στον τομέα της φιλοξενίας.

Ανάμεσα σε περισσότερους από 50 υποψηφίους, το Columbia Beach Resort ξεχώρισε για το «Cub Life Crèche», έναν χώρο ειδικά σχεδιασμένο για βρέφη και νήπια, όπου η επαγγελματική φροντίδα συνδυάζεται με τη στοργή και τη δημιουργικότητα. Εκεί, οι μικροί επισκέπτες απολαμβάνουν ένα ασφαλές και χαρούμενο περιβάλλον, γεμάτο παιχνίδι, γέλιο και αγάπη, υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών παιδικής φροντίδας.

Όπως σημείωσε η LCA: «Για τους γονείς που ταξιδεύουν με μικρά παιδιά, το Columbia Beach Resort αποτελεί έναν πραγματικό παράδεισο φροντίδας, ηρεμίας και θαλπωρής. Με τις οικογενειακές αξίες στο επίκεντρο, το θέρετρο προσφέρει στους γονείς σιγουριά και στα παιδιά έναν ασφαλή, χαρούμενο χώρο, καθιστώντας το επάξια νικητή του βραβείου.»

Η Βαλεντίνα Χαραλάμπους, Kids Club Supervisor στο Columbia Beach Resort δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει την αγάπη, τη φροντίδα και την αφοσίωση που βάζουμε καθημερινά σε ό,τι κάνουμε, δημιουργώντας ένα ασφαλές, χαρούμενο και εμπνευσμένο περιβάλλον για τα παιδιά. Στο Columbia Beach Resort, προσφέρουμε στους γονείς ηρεμία και στα παιδιά τη χαρά της ανακάλυψης, του παιχνιδιού και της δημιουργίας όμορφων αναμνήσεων. Το βραβείο αυτό αποτελεί επιβράβευση της συλλογικής προσπάθειας της ομάδας μας, αλλά και πηγή έμπνευσης για να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να εξελίσσουμε την εμπειρία της οικογενειακής φιλοξενίας»

Ο Στήβεν Κύζης, Managing Director του Τομέα Φιλοξενίας της Columbia, ανέφερε από την πλευρά του: «Η διεθνής αυτή διάκριση αναγνωρίζει την αφοσίωση, τη δημιουργικότητα και τη φροντίδα της ομάδας του Kid’s Club, που με το πάθος της μετατρέπει κάθε οικογενειακή διαμονή σε μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη όμορφες αναμνήσεις».

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση για την ομάδα του Kid’s Club του Columbia Beach Resort, η οποία με πάθος, δημιουργικότητα και συνέπεια μετατρέπει κάθε οικογενειακή διαμονή σε μια εμπειρία γεμάτη φροντίδα, ζεστασιά και χαμόγελα.

Τα Luxury Childcare Association Awards 2025 γιορτάζουν τους ανθρώπους και τα θέρετρα που ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη στην εμπειρία της οικογενειακής φιλοξενίας, μέσα από την καινοτομία, τη φροντίδα και την αφοσίωση στην ποιότητα.